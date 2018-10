Vidal apuntó contra Secco por el conflicto en Astillero y el intendente salió a responder

En las últimas horas se produjo un fuerte cruce entre la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el intendente de Ensenada Mario Secco por el conflicto laboral que viene teniendo lugar en el Astillero Río Santiago.

Según se conoció la mandataria provincial sostuvo que “los hechos de violencia” que se vivieron hace algunas semanas fueron “provocados por personas que actúan en política, como el intendente Secco”.

La acusación tiene lugar en el marco de una serie de declaraciones que se venían realizando desde el ejecutivo provincial relacionadas con el conflicto en las que se expresó varias veces el concepto de "intencionalidad política".

"En dos años y ocho meses el Gobierno no hizo ningún despido masivo en Astillero, nada que no estuviera en el marco de jubilaciones, retiros voluntarios. Nunca se intentó cerrar, ni privatizar o dividir. Y no lo vamos a hacer. El conflicto se agudizó tras una denuncia de corrupción que hicimos en junio. No hubo ningún hecho puntual del Gobierno contra los trabajadores y sí hechos de violencia provocados por personas que actúan en política, como el intendente (de Ensenada, Mario) Secco. Y por personas que están dentro del gremio que claramente estaban involucrados en hechos de corrupción. Entonces, yo no puedo más que pensar que en Astillero hubo intencionalidad política”, disparó Vidal.

Ante la acusación de la gobernadora, el intendente Secco salió a recoger el guante y no dudó en profundizar en reclamos. “Me da vergüenza escucharla, pero también bronca e indignación. No atendió a ninguna de las 70 escuelas que tenemos en el distrito y ni siquiera nos dio un litro de nafta para los patrulleros. Y encima nos debe 250 millones de pesos en impuestos”, retrucó el alcalde al hablar con EL DIA.