Boca, con equipo alternativo, recibirá al Canalla buscando acercarse a la cima

El partido comenzará a las 17:45 y será transmitido por TNT Sports. El Xeneize tiene la cabeza puesta en la serie copera frente al Palmeiras

La cabeza de Boca está, sin dudas, en el partido de ida de la semifinal de Copa Libertadores ante Palmeiras pero, esta tarde, deberá cumplir con el calendario del torneo de la Superliga y recibir desde las 17:45 a Rosario Central. En este contexto, Guillermo Barros Schelotto pondrá en cancha un equipo alternativo y le dará descanso a varios de los habituales titulares. El encuentro será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

El Xeneize tiene como claro objetivo ganar el máximo certamen continental después de once años y, por eso, el Mellizo no pondrá lo mejor que tiene para enfrentar al equipo rosarino. Igualmente al once inicial no le faltarán hombres de peso, especialmente de mitad de cancha hacia adelante, ya que jugarán Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Boca hasta el momento suma 14 unidades en el campeonato (cuatro victorias, dos empates y dos derrotas) y se ubica en la sexta colocación, por lo que una victoria esta tarde ante el Canalla le permitiría acercarse a la posición de Racing, quien marcha puntero con un total de 20 puntos.

En cuanto a Central, había comenzado el campeonato con tres victorias y parecía que iba a ser uno de los grandes protagonistas pero, en los cuatro jornadas siguientes que jugó, sumó una sola unidad y sufrió duras derrotas como el 4-0 en contra ante Unión en el Gigante de Arroyito. Hoy en La Bombonera, por ende, el objetivo será poder volver a la victoria.

Las últimas semanas del Canalla fueron más que movidas, especialmente luego de que le ganó a Almagro en la Copa Argentina y se confirmó que enfrentará a Newell’s en los cuartos de final.

ALDOSIVI QUIERE SEGUIR DE RACHA VISITANDO A GODOY CRUZ

La jornada futbolera comenzará a las 13:15 con el enfrentamiento entre Godoy Cruz y Aldosivi en Mendoza, en donde el conjunto marplatense quiere seguir sorprendiendo y sumar una nueva victoria. El equipo que ascendió meses atrás tiene 15 unidades hasta el momento y comparte el tercer puesto con Unión.

En cuanto al Tomba, que el torneo pasado fue uno de los animadores, viene realizando una campaña irregular e intentará esta tarde hacer valer su localía.

LANÚS, POR LA RECUPERACIÓN

Lanús recibirá desde las 15:30 a Patronato con la necesidad de lograr su primera victoria en el campeonato para salir del puesto de la tabla. La situación del equipo de Paraná es muy similar ya que, si bien ganó un encuentro, se encuentra anteúltimo con apenas un punto más que el Granate.

LA LEPRA RECIBE A TIGRE

El último partido del día se jugará en Rosario desde las 20 y tendrá como protagonistas a Newell’s y Tigre en el estadio Marcelo Bielsa. Ambos equipos están necesitados de puntos pensando en la tabla de los promedios, especialmente el Matador, que marcha anteúltimo.

La Lepra, que tiene en la cabeza también el clásico de Rosario por la Copa Argentina, tiene 5 unidades hasta el momento en la Superliga y sabe que tiene que sumar la mayor cantidad de acá hasta el final. El Matador, por su parte, viene de vencer a Estudiantes en la última jornada y querrá seguir por la senda de la victoria en su visita a tierras rosarinas.