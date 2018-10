Bonadio procesó a los ex secretarios de los Kirchner por los cuadernos

| Publicado en Edición Impresa

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva y millonarios embargos a tres ex secretarios privados del matrimonio Kirchner, al ex tesorero del Frente para la Victoria, Raúl Copetti, y al ex “jardinero” Ricardo Barreiro en la causa por los cuadernos de la corrupción.

Los procesamientos recayeron sobre los ex secretarios privados Daniel Álvarez, Roberto Sosa y Víctor Gutiérrez como miembros de la asociación ilícita que para el juez lideró la ex presidenta Cristina Kirchner, según el fallo de 102 carillas.

Los dos primeros están detenidos y Gutiérrez seguirá en libertad porque se acogió a la figura de imputado colaborador.

El procesamiento incluyó embargos de tres mil millones de pesos para el tesorero Copetti y de dos mil setecientos millones de pesos para otros acusados, como el ex “jardinero”.

Todos quedaron involucrados en la parte de la maniobra que implicaba el traslado ilegal del dinero de sobornos recolectado entre empresarios vinculados a obra pública, concesiones y servicios energéticos a la provincia de Santa Cruz en avión desde Buenos Aires.

“Surge que parte del dinero recolectado ilegalmente por los nombrados era trasladado en aviones de la flota presidencial a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, de lo cual se encargaba en muchas ocasiones Héctor Daniel Muñoz”, otro de los secretarios, ya fallecido, dice el escrito.

El juez consideró para acusar a todos ellos los dichos de Sergio Velásquez, piloto del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, quien aludió a viajes de Muñoz con valijas y bolsos en el avión presidencial. “Es posible afirmar que Roberto Néstor Sosa, Julio Daniel Álvarez, Víctor Fabián Gutiérrez -quienes se desempeñaran como secretarios de Presidencia-, Ricardo Fabián Barreiro -empleado del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en el aeropuerto de Calafate Provincia de Santa Cruz- y Raúl Horacio Copetti, participaron de la organización investigada trasladando u ocultando el dinero ilícito recolectado”, afirmó Bonadio en la resolución.

POR LOS DIARIOS

Además el juez ordenó investigar si hubo “malversación de caudales públicos” a raíz de testimonios que aludieron a la costumbre de usar aviones de la Presidencia de la Nación para llevar los diarios nacionales a Río Gallegos durante el kirchnerismo.

Para ello se basó en los dichos de testigos en base a los que se desprende que “durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se realizaban vuelos en avión con el único fin de llevar los diarios a los nombrados desde capital a las ciudades de El Calafate y Río Gallegos, como así también otros elementos que no se encontrarían relacionados con la función pública”. Esta denuncia será investigada por otro juez que deberá ser sorteado.

Mientras, el ex secretario de Justicia de la Nación durante el kirchnerismo, Julián Alvarez, pidió ayer ser sobreseído al ser indagado en la causa de los cuadernos, y además recusó al juez Bonadio.

Por otra parte el ex intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, también fue indagado en la causa y negó los cargos en su contra, al presentarse en los tribunales federales de Retiro.

Ivoskus fue citado a raíz de dichos del arrepentido ex secretario de Obra Pública José López, quien aludió a reuniones con él y con el ex intendente de Vicente López, Enrique “Japonés” García, quien será indagado hoy, informaron fuentes judiciales.

Para hoy se espera también al hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, citado como imputado en relación al presunto financiamiento ilegal que habría obtenido la agrupación La Cámpora como parte de lo que para el juez fue un sistema de recaudación de sobornos montado alrededor de la obra pública, y las concesionarias de servicios y transporte.