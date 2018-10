Escándalo por una maestra que filmó a sus alumnos cantando "viva Perón"

También se le escucha decir "hasta el última ladrillo va a ser peronista". Ocurrió en un establecimiento educativo porteño y la maestra ya pidió licencia

Un grupo de padres se concentró esta mañana en las puertas del colegio Antonio Abraham Zinny, ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco, donde una maestra filmó a sus alumnos mientras cantaban canciones vivando a Perón.

"Los docentes tendrían que estar haciendo otras cosas. La docente ahora no quiere dar la cara. Para mi está mal que haya chicos de 7 años cantando `Viva Perón´. No es correcto. Creo que el colegio tiene que tomar cartas en el asunto", manifestó esta mañana uno de los padres de los alumnos. El mismo padre indicó, ante los cronistas que se concentraron en la puerta del colegio, que en la misma escuela "para el 9 de Julio también había cartelitos sobre el aborto. Me parece que no está bien".

El colegio, por su parte, ya informó que se ocupó del tema, y organizó un encuentro con padres para hablar del incidente, aunque la docente no asistió ya que se pidió una licencia psiquiátrica de un mes.

En el video que la maestra hizo de los chicos se escucha a los menores gritando consignas a favor de Juan Domingo Perón, a la vez que la docente, en segundo plano, manifiesta: "Vamos, hasta el último ladrillo será peronista".