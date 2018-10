| Publicado en Edición Impresa

Miguel Scime, ex árbitro y ex director del Arbitraje Nacional, apuntó duramente contra Fernando Espinoza por el gol sobre la hora de Banfield ante Belgrano y le marcó cuatro errores: no cobró una infracción contra Rigamonti cuando tenía la pelota, la cuenta de 6 segundos no debió comenzar con el atacante impidiendo sacar, no sancionar infracción de Cvitanich, no dio la orden.