La foto que eligió Maradona para comenzar a celebrar su cumpleaños en las redes

Diego Maradona cumple hoy 58 años y anticipó que lo celebrará entrenando al primer equipo de Dorados, de Sinaloa, que está luchando por ingresar a la liguilla del campeonato de segunda división de México con el objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría. Y el 10 eligió una foto para comenzar este día especial. Fue con su amigo y abogado Matías Morla: "Con mi amigo Matías Morla, que vino a festejar mi cumpleaños a México, para cerrar el año de manera excelente!"

Como regalo de cumpleaños lo único que pretende Diego, según lo dicho el fin de semana, es ver a su nieto nacido en abril pasado, Diego Matías Maradona, hijo de Diego Jr.

"El mejor regalo sería ver a mi nieto. No me interesa la fiesta ni cuántos años cumplo. Ayer parecía que tenía 20 y voy por los 58. Los he vivido muchas veces bien y otras mal, pero puedo salir a la calle con la frente bien en alto porque no le hice mal a nadie", le dijo Maradona a medios mexicanos.

Diego aseguró que pasará su cumpleaños trabajando y en el sitio donde ha sido feliz la mayor parte de su vida, un campo de fútbol, sobre todo ahora que se encuentra motivado por la buena marcha de sus dirigidos en el certamen.

Maradona sufre una severa artrosis en las rodillas, pero eso no impidió que festejara a lo grande el tercer triunfo consecutivo de Dorados, sobre Tampico Madero Fútbol Club, en la división de ascenso.

"No me distraigo y en lo único que pienso es en Dorados, en los refuerzos que necesitamos y en darle la gloria a toda esta gente que viene a alentarnos a nuestra cancha. La plata está bien, pero la gloria no tiene precio", apuntó.

"Es mérito es de los jugadores, pero también me doy una parte, porque cuando llegamos aquí la teníamos muy fea. Si uno miraba la tabla de posiciones era para escapar y no para firmar, pero ahora las cosas son diferentes. Hay muchachos en el equipo que no tienen idea de su poderío y se los estoy sacando. Por eso vamos bien", apreció.

Dorados escaló posiciones de forma exponencial desde que Maradona asumió el cargo el 7 de septiembre último, cuando el equipo ocupaba el decimotercer lugar en la tabla general con tres puntos. Pero ahora ya se metió en zona de liguilla y trepó a la séptima colocación con 18 unidades.

Solamente restan dos fechas para que concluya el torneo de segunda división en México y entre en su fase de liguilla, y Dorados tendrá que afrontar sendos compromisos ante Mérida como visitante y Atlético San Luis como local.

"Hay que seguir trabajando de la misma manera y no aflojar, porque sabemos que no hemos conseguido nada. Los puntos que cosechamos anteriormente fueron lindos, pero son pasado. Lo que debemos hacer en lo inmediato es construir el partido que viene de la mano de estos jugadores que trabajan de verdad", finalizó Diego, que mañana escuchará por primera vez un "cumpleaños feliz" en México.