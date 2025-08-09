Carrió se diferenció por “un tinte peronista”

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
“Nosotros estamos en la alianza provincial (Somos Buenos Aires) y vemos con buenos ojos lo que han hecho en términos generales los gobernadores. Inclusive, Lilita (Carrió) tiene un buen vínculo con (Juan) Schiaretti. Pero consideramos que la oferta electoral en la provincia de Buenos Aires para las nacionales de octubre tiene que ser una propuesta que represente los valores republicanos. Una propuesta electoral como más amplia y no con un tinte tan peronista algo que muestre integralidad”, explicó ayer a este diario la presidenta de la Coalición Cívica bonaerense, Maricel Erchecoin, de por qué el partido que lidera Elisa Carrió no presenta candidatos con Provincias Unidas.
“Es esa la diferencia -agregó-, nosotros no firmamos la alianza en lo que se presentó y que posiblemente (Florencio) Randazzo encabece esa lista a diputados. No estamos ahí”.
“Estamos en Somos, es la eleccion de septiembre a la que apostamos. Tenemos buen vínculo con Schiaretti, con (Julio) Zamora para bancar la elección provincial, pero a nivel nacional tenemos esa diferencia en lo que hay que hacer”, insistió la actual diputada provincial y posible candidata a diputada nacional por la Coalición Cívica con el apoyo de Lilita Carrió que, sin embargo, a principios de año había dicho que aspiraba competir por una banca en la Cámara baja del Congreso.
