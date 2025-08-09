VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
Sábado helado en la Región con térmica bajo cero: ¿cómo sigue el tiempo el finde en La Plata?
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
La agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata
Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles
Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto
La agenda más completa del fútbol infantil en La Plata para este sábado : partidos, ligas y direcciones
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Schiaretti-Randazzo, una sociedad que sigue con Provincias Unidas
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este sábado 9 de agosto
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
Nicoletti encabezó la presentación de los candidatos de Somos
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sábado muy fresco en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo el finde en La Plata?
Escuchar esta nota
El fin de semana en La Plata y alrededores sigue con bajas temperaturas, pero con buen tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un sábado con cielo despejado durante toda la jornada.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 1 grados de mínima y 15 de máxima.
El domingo se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 4 y 17 grados.
Para el lunes, en tanto, se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas de entre 5 y 18 grados.
LE PUEDE INTERESAR
Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial
LE PUEDE INTERESAR
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí