Sábado helado en la Región con térmica bajo cero: ¿cómo sigue el tiempo el finde en La Plata?

El fin de semana en La Plata y alrededores sigue con bajas temperaturas, pero con buen tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un sábado con cielo despejado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 1 grados de mínima y 15 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El domingo se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 4 y 17 grados.

Para el lunes, en tanto, se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas de entre 5 y 18 grados.