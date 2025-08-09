Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo

Por cadena nacional, durante apróximadamente 23 minutos, el presidente, Javier Milei, acusó anoche a la oposición en el Congreso de promover leyes para destruir el superávit fiscal. Y anunció que firmará un decreto para prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria, y enviará un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal.

El presidente apareció rodeado del ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el vice del Banco Central, Vladímir Werning. Apuntó contra la oposición por la última sesión en la Cámara de Diputados, en la que se aprobaron proyectos que van en contra del plan del Gobierno, y dijo que se utilizaron “causas nobles como excusas”.

“El Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional”, sostuvo.

Y cuestionó los proyectos aprobados y sostuvo: “Parece una pretensión noble pero cuando no hay plata no se trata más que deán engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos de idiotas”.

Milei justificó su veto a los proyectos aprobados por la oposición, entre los que se encuentran la reforma jubilatoria y el aumento universitario, y dijo que su tarea no es “parecer bueno”, sino “hacer el bien”.

“El Congreso ha redoblado sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción”, dijo el presidente en referencia a los proyectos aprobados esta semana en Diputados. “Quieren quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo. Son conscientes de que cada paso que damos hacia adelante los aleja más de recuperar el poder y sus privilegios. Saben que cuando la Argentina despegue definitivamente ellos se convertirán en nada más que un mal recuerdo”.

Defensa de la política económica

El jefe de Estado defendió la política económica del Gobierno y sostuvo que “emitir dinero no crea riqueza, sino que la destruye”.

Y señaló que el incremento de la divisa estadounidense “no va a causar un aumento de todos los precios para siempre. Esto es falso”, advirtió.

El Presidente dijo que “es importante explicar por qué aumentar el gasto público es destructivo, ya que cuando un estado gasta mas de lo que gana genera emisión y eso produce inflación. Es un fenómeno monetario que genera caída en la oferta de dinero”.

“Es el momento de hacernos cargo de la verdad: la única manera de que los ingresos argentinos mejoren de forma sostenida a lo largo del tiempo es con crecimiento económico genuino”, dijo Milei.

“La única manera de crecer es con orden fiscal y monetario. Con crecimiento genuino, mejorarán los ingresos de todos: de los privados, de los trabajadores del sector público, de los jubilados y las asignaciones sociales”, agregó.

Y ya con un tono electoral, en vísperas de las próximas elecciones legislativas, dijo: “Por suerte para todos los argentinos, en las próximas elecciones de octubre (...) se podrá elegir un nuevo Congreso que nos permita avanzar a mayor velocidad con los cambios que el país necesita. Son ustedes los que van a definir quién resiste más, la fuerza imparable o el objeto inamovible”, desafío.

“Hoy les pido a ustedes, miembros del Congreso nacional que, por una vez, estén a la altura de la tarea que les fue encomendada por la voluntad de nuestra gran nación”, señaló. “Les aseguro que este Gobierno no va a claudicar en su lucha por eliminar la inflación, mantener el superávit fiscal y terminar con los privilegios de la política”, agregó.

En ese sentido aseguró anoche por Cadena Nacional que tomará medidas para “amurallar el déficit cero y la política monetaria” del Gobierno.

Anuncios

El presidente en su discurso de anoche anunció dos iniciativas para blindar el gasto público y penalizar proyectos que incurran en déficit fiscal

Por cadena nacional, Milei afirmó que su gestión “asumió con un mandato económico claro”, en referencia a “terminar con la inflación”, por lo que “la única manera de lograr el objetivo es a través del orden fiscal, monetario y cambiario”.

Por eso anunció que prohibirá que el Tesoro “financie el gasto primario con emisión monetaria” y que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.

Y volvió a subrayar que “las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto”, subrayó el jefe de Estado, al justificar su veto al aumento a las jubilaciones y a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, dijo el Presidente.