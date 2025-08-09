Nicoletti encabezó la presentación de los candidatos de Somos

Nicoletti y el resto de los candidatos durante la presentación de la lista local de somos bs as/X

Pablo Nicoletti, primer candidato a diputado provincial, y Leandro Bazze, primer candidato a concejal, encabezaron ayer la presentación de la lista de Somos Buenos Aires en La Plata para las elecciones provinciales y municipales del próximo 7 de septiembre. El acto reunió a militantes, referentes barriales, dirigentes sociales y vecinos.

El espacio reúne a la Unión Cívica Radical, también al GEN, la Coalición Cívica ARI, el Partido Socialista, el espacio Hacemos de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, sectores vecinalistas y dirigentes independientes.

“Somos una construcción amplia que se planta como alternativa frente a los extremos que representan Javier Milei y Axel Kicillof, con un proyecto que combina eficiencia estatal, impulso al sector privado y una premisa clara: que lo que se genera en la ciudad se traduzca en más obras, mejores servicios y soluciones para los vecinos”, dijeron.

En ese marco, destacaron la sintonía con el espacio de los gobernadores opositores: “Somos lo mismo, pensamos igual”, aseguraron.