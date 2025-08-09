Máximo Kirchner, más cerca de ser candidato

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
“Si Cristina me dice cuando salgo de acá hay que ir, ya está”. Máximo Kirchner mantuvo ayer por la mañana una extensa entrevista radial donde no descartó la posibilidad de encabezar la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria. Fue luego de que varios intendentes de La Cámpora y cercanos al kirchnerismo, salieran a darle aire a una suerte de operativo clamor para que el apellido Kirchner quede al tope de la oferta electoral peronista para octubre.
Por estas horas, en el PJ no hay nada definido, pero el nombre del líder de La Cámpora suena fuerte. Incluso, no sería resistido por Axel Kicillof, aún cuando parte de su tropa expandida en varios municipios rechaza al hijo de la ex presidenta.
El Gobernador no parece dispuesto a dar la pelea porque un dirigente de su confianza encabece la lista de diputados nacionales. En cambio, como ya informara este diario, pide que se le respeten cuatro lugares entre los primeros quince.
El operativo clamor nació el jueves por la noche. Le dieron aire el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y enseguida se sumaron Fernando Raitelli (Brandsen), Nelson Sombra (Azul), Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham) y Mariel Fernández (Moreno).
En las últimas horas el nombre de la intendenta Fernández había sonado fuerte como alternativa para encabezar. Incluso ayer Máximo Kirchner la mencionó en el reportaje en el que no descartó su propia candidatura.
La posible candidatura de Máximo Kirchner, con todo, genera dudas. Justamente, por el rechazo que su figura genera entre varios intendente aliados a Kicillof.
El dato político a tener en cuenta tiene que ver que la elección de diputados nacionales es en octubre, luego de las bonaerenses de septiembre. ¿Jugarán a fondo los intendentes kicillofistas para empujar la candidatura del líder de La Cámpora? Es una pregunta que sobrevuela al peronismo bonaerense.
Mientras tanto, el peronismo logró cerrar una alianza nacional para las elecciones legislativas de octubre, pero la búsqueda del equilibrio político en Fuerza Patria volvió a poner en evidencia uno de los principales desafíos que atraviesa el frente: mantener la unidad en medio de tensiones internas que amenazan con fracturar el espacio.
Los desacuerdos con el Frente Patria Grande, que se referencia en la figura de Juan Grabois, exponen las dificultades para construir un espacio electoral sólido ante un electorado al que buscan “volver a representar”, como manifestó la ex presidenta Cristina Kirchner.
La pulseada con Grabois, quien aspira a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, no solo simboliza una disputa por espacios de poder sino que también refleja las diferencias de fondo dentro del peronismo en torno a estrategias y liderazgos. Grabois no descarta ir con lista propia en octubre, lo que terminaría dividiendo la oferta peronista.
Mientras Fernández de Kirchner, Kicillof, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, insisten en la necesidad de ir “todos juntos”, Grabois mantiene una postura intransigente, con gestos públicos que tensan la relación con el núcleo peronista.
Mientras Fuerza Patria intentaba consolidarse como un instrumento nacional para disputarle lugares al mileísmo en el Congreso, Grabois participó de la marcha de San Cayetano, donde mostró más interés en homenajear al papa Francisco y destacar su amor por San Lorenzo que en los movimientos políticos que se desarrollaban en paralelo.
En medio de esta actitud díscola por parte del referente de UTEP, el escenario bonaerense se presenta como el epicentro de la disputa: con un peso electoral clave, la Provincia se vuelve un territorio donde las fracturas internas podrían traducirse en un debilitamiento de la fuerza electoral peronista.
En caso de que la ruptura se concrete, quedará por verse cuánto poder de fuego real tiene Grabois, quien en las primarias presidenciales de 2023 ni siquiera alcanzó el 6%, en comparación con el 21,39% que obtuvo Massa.
