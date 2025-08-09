Suben las tasas y pagan hasta 40% por plazo fijo

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Para reducir la liquidez en pesos los intereses de corto plazo volvieron a subir. Los bancos ampliaron la oferta para depositar dinero
Luego de varias semanas de volatilidad, las medidas del Gobierno para reducir la liquidez en pesos comenzaron a tener efectos en las tasas de los plazos fijos. Desde agosto está vigente la suba de encajes, que llegó después de la absorción de pesos vía licitación de deuda del Tesoro, entre otras maniobras.
Las tasas de corto plazo en el mercado financiero volvieron a subir. La caución (el plazo fijo bursátil) se llegó a operar en 44% y el repo entre bancos -sin presencia oficial, según operadores- tocó 63%. En sintonía, los bancos pagan más a los depositantes para hacerse de los pesos que necesitarán para cumplir con las exigencias de efectivo mínimo. Como esos números se presentan a fin de mes ante el Banco Central (BCRA), es probable que, si las condiciones se mantienen, el alza continúe en las próximas semanas.
Al revisar los datos bancos por banco, que también publica el regulador, se observa que los rendimientos de los depósitos dejaron atrás la zona del 30% en la que se movían a mediados de julio y, en varias entidades, empiezan a acercarse al 40%.
La tasa Badlar, que es el promedio de los plazos fijos a 30 días por un millón de pesos o mas, subió 8,78 puntos en lo que va de agosto y se ubicó en 45,59% este jueves, de acuerdo con el relevamiento diario del BCRA. Por su parte, la Tamar (tasa promedio por los depósitos mayoristas, superiores a los $1000 millones) trepó 10,44 puntos puntos hasta 50,69%.
El dólar oficial cedió e hilvanó su sexta baja al hilo. En la semana el mayorista anotó una baja de $38 (2,8%). Los paralelos cerraron dispares.
Los ADRs sufrieron fuertes caídas y el S&P Merval retrocedió tras los débiles balances presentados por parte de algunas empresas nacionales.
