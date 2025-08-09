Crece la polémica por cambios en lugares de votación en La Matanza

La polémica por los cambios en los lugares de votación en La Matanza se profundizó ayer, cuando el juez federal electoral Alejo Ramos Padilla salió a responder una resolución de la Cámara Nacional Electoral que obligaba a dar marcha atrás con esa medida. El magistrado afirmó que la orden de ese tribunal “es de imposible cumplimiento”.

El juzgado de Ramos Padilla firmó un convenio de colaboración con la Provincia para la organización de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Y en ese contexto, dispuso una serie de cambios en los lugares de votación en La Matanza que generó el rechazo tanto del intendente Fernando Espinoza como del propio gobernador Axel Kicillof porque sostenían que se iba a generar un mayor ausentismo.

Ambos presentaron un recurso ante la Cámara Nacional Electoral y el tribunal de alzada ordenó a Ramos Padilla dejar sin efecto los cambios en los lugares de votación.

Pero ayer, el juez salió a responder con su propia resolución. “Si la resolución de la Cámara Nacional Electoral se refiere al proceso electoral nacional, lo ordenado resulta de imposible cumplimiento, ya que los locales de votación aún no han sido publicados ni asignados”, sostuvo Ramos Padilla.

Y añadió que “si la resolución de la Cámara Nacional Electoral se refiere al proceso electoral provincial, este Juzgado Federal carece de competencia para resolver la petición del Sr. Fernando Espinoza, realizar modificaciones o reasignaciones de locales de comicios, o suspender la publicación efectuada por Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires”.

“No resulta claro si la decisión adoptada por la Cámara Nacional Electoral se refiere al proceso electoral nacional, es decir, los comicios que se celebrarán el 26 de octubre próximo, o si se refiere al proceso electoral provincial que se celebrará el 7 de septiembre. Esto es particularmente relevante porque, si se refiere al proceso electoral nacional, tal como se menciona en el primer considerando, lo ordenado resulta de imposible cumplimiento dado que aún no ha sido publicado el plan de ubicación de mesas para la elección nacional de octubre: no se podría dejar sin efecto una reasignación que no ha sido realizada y tampoco podría suspenderse una publicación de locales que no se efectuó”, sostuvo.

Y añadió que “si la resolución aludiera al proceso electoral provincial, se presentaría un problema de competencia, ya que la Constitución Nacional establece un sistema federal que reconoce la autonomía de las provincias”. En ese sentido recuerda que “la ley provincial otorga a la Junta la atribución de adoptar las decisiones correspondientes respecto a la ubicación de las mesas electorales”.

De todas formas, Ramos Padilla anticipó que elevará a la Junta Electoral un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación para La Matanza”, de conformidad a lo requerido por la Cámara Nacional Electoral, pero advirtió que este plan no logrará replicar el esquema de la elección 2023 “lo que resulta materialmente imposible debido a las variaciones del padrón”.