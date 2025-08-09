Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Un grupo de delincuentes despertó, aterró y asaltó a los integrantes de una familia que reside en una vivienda de una urbanización privada ubicada en el Barrio Malvinas, en la zona oeste platense.
Fuentes del caso informaron que este nuevo caso de inseguridad se registró en la madrugada del viernes en el predio “Fincas de Victoria”, emplazado en las calles 38 y 155, pese a que el lugar cuenta con un sistema de seguridad.
A sabiendas de ello, la banda se las ingenió para perpetrar igualmente el ataque. Para ejecutar su plan, se indicó que rompieron “un tramo del alambrado perimetral en el sector que da a una obra en construcción”.
La maniobra fue realizada sin que se activara el mecanismo de alarma con que está provisto el lugar.
También los voceros consignaron que cuando se recibió un llamado al 911 para alertar sobre el hecho, efectivos policiales de la jurisdicción acudieron al lugar y arrestaron a un cómplice de la banda.
La detención se produjo en 44 y 161, donde el sujeto -de 32 años- aguardaba a los demás delincuentes en un Ford Focus con vidrios polarizados. Luego de exponer falsas coartadas, visiblemente nervioso, sobre las razones de su presencia, terminó admitiendo que “es remisero y que llevó a sus compañeros hasta el barrio privado donde robaron”.
En cuanto al accionar de los asaltantes que se colaron en este barrio privado, los informantes aseguraron que “se metieron en dos viviendas”, aunque la peor situación la vivieron quienes dormían en una de esas casas.
”Hubo golpes, los ataron y les sustrajeron dinero en efectivo, cadenas de oro, computadoras y celulares”, detallaron. Ahora están siendo intensamente buscados.
