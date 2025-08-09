Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Terror en una urbanización privada de 38 y 155

Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo

Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo

La entrada al barrio privado Fincas de Victoria, en 38 y 155 / EL DIA

9 de Agosto de 2025 | 02:17
Edición impresa

Un grupo de delincuentes despertó, aterró y asaltó a los integrantes de una familia que reside en una vivienda de una urbanización privada ubicada en el Barrio Malvinas, en la zona oeste platense.

Fuentes del caso informaron que este nuevo caso de inseguridad se registró en la madrugada del viernes en el predio “Fincas de Victoria”, emplazado en las calles 38 y 155, pese a que el lugar cuenta con un sistema de seguridad.

A sabiendas de ello, la banda se las ingenió para perpetrar igualmente el ataque. Para ejecutar su plan, se indicó que rompieron “un tramo del alambrado perimetral en el sector que da a una obra en construcción”.

La maniobra fue realizada sin que se activara el mecanismo de alarma con que está provisto el lugar.

También los voceros consignaron que cuando se recibió un llamado al 911 para alertar sobre el hecho, efectivos policiales de la jurisdicción acudieron al lugar y arrestaron a un cómplice de la banda.

La detención se produjo en 44 y 161, donde el sujeto -de 32 años- aguardaba a los demás delincuentes en un Ford Focus con vidrios polarizados. Luego de exponer falsas coartadas, visiblemente nervioso, sobre las razones de su presencia, terminó admitiendo que “es remisero y que llevó a sus compañeros hasta el barrio privado donde robaron”.

“HUBO GOLPES Y LOS ATARON”

En cuanto al accionar de los asaltantes que se colaron en este barrio privado, los informantes aseguraron que “se metieron en dos viviendas”, aunque la peor situación la vivieron quienes dormían en una de esas casas.

”Hubo golpes, los ataron y les sustrajeron dinero en efectivo, cadenas de oro, computadoras y celulares”, detallaron. Ahora están siendo intensamente buscados.

 

