Con siete años de diferencia marcó un gol idéntico, en el mismo minuto y contra el mismo rival

El futbolista ucraniano, Roman Loktionov, del Volgar Astrakhan, marcó siete años después el mismo gol, frente al mismo rival, en el mismo minuto y en el mismo estadio. Algo que se da muy pocas veces en el fútbol.

Ese insólito episodio se dio en la Segunda División de Rusia, cuando el protagonista marcó un golazo de tiro libre el pasado fin de semana, recreando lo que había hecho en 2011.

You would never believe to this history, but it really happened.



Volgar Astrakhan’s defender Roman Loktionov has scored two identical goals against the same team (Alaniya Vladikavkaz) at the same minute (17) in the same stadium, 7 years one from the other.



