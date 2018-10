Selfies mortales: 250 personas murieron en el mundo por tomarse una foto

Después de leer esta nota, seguramente vas a pensar dos veces cuando vayas a sacarse una selfie. Es que una reciente investigación de médicos del Instituto de Ciencias Médicas de Nueva Delhi identificó a cientos de personas que se asfixiaron en el agua, fueron fueron golpeadas por vehículos, se desplomaron en superficies elevadas, sufrieron lesiones de quemaduras letales o sufrieron muertes trágicas mientras se tomaban una foto a sí mismos.

Según el estudio que fue publicado en el Journal of Family Medicine and Primary Care, entre octubre de 2011 y noviembre de 2017, hubo informes de medios en inglés de al menos 259 “muertes por selfie” en 137 incidentes separados. La principal causa de muerte identificada en los informes fue el ahogamiento, pero también hubo numerosos incidentes relacionados con el transporte (incluido el impacto de trenes), caídas e incendios. Las causas menos comunes de muertes relacionadas con el selfie incluyeron electrocución, armas de fuego y animales.

En el estudio, los investigadores escribieron: "Ahogarse, golpes con vehículos y caer son las tres causas principales de las muertes causadas por selfies. Los incidentes por ahogamiento más comunes incluyeron arrastrarse por las olas en la playa, volcar los botes al remar, hacer clic en selfies en la costa sin saber nadar o ignorar las advertencias. Del mismo modo, para el transporte, fueron principalmente los accidentes debidos a hacer clic delante de un tren en marcha. Entre todos los motivos de muerte, el ahogamiento y el incendio tienen la mayor proporción de muertes / incidentes. Además, la mayoría de las muertes relacionadas con selfie debido a armas de fuego ocurrieron en Estados Unidos".

Si bien los que llevaron a cabo la investigación identificaron 142 de las muertes que involucraban algún tipo de comportamiento de riesgo, también identificaron 69 incidentes en los que la persona que murió no parecía haber corrido un riesgo innecesario para el disparo. "Por ejemplo, llegar a un borde resbaladizo de un acantilado para hacer clic en un selfie fue marcado como riesgos, o al ser golpeado por una ola de mar en aguas tranquilas y el ahogamiento ha sido marcado como situación de no riesgos. En caso de ambigüedad (por ejemplo, resbalándose de las escaleras y lesionarse y finalmente sucumbir), se realizó una encuesta con 15 encuestados y se tomó el voto mayoritario para clasificar en una de las clases. El comportamiento de riesgo causó más muertes e incidentes debido a selfies que el comportamiento de no riesgo", sostienen.

Además, seo identificó sólo 17 muertes relacionadas con selfies de individuos de 40 años o más. La gran mayoría de las muertes involucró a aquellos de 10 a 29 años. También notó que aproximadamente tres cuartas partes de los incidentes involucraron a hombres, cuya tendencia hacia conductas de riesgo estereotipadamente masculinas está bien documentada, y que “ha habido un aumento exponencial en el número de muertes por selfies desde 2014-2015 hasta 2016-2017”.

En cuanto a estadísticas, India tuvo el mayor número de muertes, seguida de Rusia, Estados Unidos y Pakistán. Los investigadores quieren dejar claro que esto podría sucederle a cualquiera que se sienta momentáneamente seducido por la posibilidad de tomar una buena foto.

“Las muertes por selfie se han convertido en un importante problema de salud pública”, dijo el autor principal, Agam Bansal, a medios británicos. "Si sólo estás de pie, simplemente sacando una foto con una celebridad o algo así, eso no es perjudicial. Pero si esa selfie está acompañada de un comportamiento arriesgado, eso es lo que hace que sean peligrosas”.

Bansal agregó que las muertes se podían prevenir, diciendo al periódico: “Tener este coste simplemente porque quieres una selfie perfecto o porque quieres muchos” me gusta “, acciones en Facebook, Twitter u otras redes sociales… no creo que valga la pena comprometer una vida por tal cosa”.

Un estudio previo publicado en la Revista International Journal of Injury Control and Safety Promotion en 2017 identificó 75 muertes en 52 países “mientras intentaban hacer selfies” durante el período de 2014 a mediados de 2016. Uno de los investigadores involucrados en ese estudio, el cirujano ortopédico Mohit Jain, dijo que “es como un desastre hecho por el hombre. No es un desastre natural”. Una posible solución para la cadena de muertes es implementar zonas sin selfies, aunque como señaló The Guardian en 2016, si no hay nadie cerca para hacer cumplir las restricciones, muchas personas simplemente pueden ignorar las señales que les advierten de los riesgos. Otros pasos podrían incluir nuevas leyes, controlar el acceso con cercas o construir características de seguridad como barandas cerca de puntos críticos de muerte relacionados con selfies, como las cataratas de Catskills en Kaaterskill Falls.

Pero hay lugares casi infinitos en los que no se recomienda sacarse un selfie y, como señalaron los investigadores en el estudio, la cantidad de muertes que identificaron a partir de informes de los medios de comunicación es casi seguramente un recuento incompleto. Por tabto, ahora que estás armado con una clara evidencia de que esto le puede pasar a cualquiera, y por tu propio bien y el de tus seres queridos, tal vez te tomes esto como una oportunidad para implementar su propia zona personal de “no selfies” en torno a zonas o lo que sea peligroso.