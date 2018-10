No cede la interna oficialista: Elisa Carrió llevó su ofensiva contra Garavano ante Macri

La diputada insistió en un juicio político. El ministro buscó bajarle el tono a sus dichos pero en el PRO salieron en su defensa

Elisa Carrió casi nunca da marcha atrás. Ni siquiera si su ofensiva hace explotar una interna en la alianza que gobierna el país. A pesar de haber mantenido una charla telefónica con el presidente Carlos Macri -su principal socio político- volvió a reclamar ayer un “juicio político” para el ministro de Justicia, Germán Garavano, después de que este reiterara que no es “bueno” que se pida la detención de ex presidentes aunque ayer intentó aclarar que no enfocó sus declaraciones en el caso de Cristina Fernández de Kirchner.

En una carta pública dirigida al presidente Mauricio Macri, Carrió, líder de la Coalición Cívica ARI -que integra cambiemos junto a la Unión Cívica Radical y Propuesta Republicana (PRO), dijo que la República está “sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena”.

“No volvamos al pasado Sr. Presidente”, comienza diciendo en la misiva la diputada, una de las mayores denunciantes de la ex mandataria por corrupción y de las más críticas en el seno del gobernante frente Cambiemos con las supuestas malas conductas que puedan aparecer dentro del propio Ejecutivo. “Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente”, remarca la legisladora en su carta, que publicó en las redes sociales.

En declaraciones radiales, y preguntado por los casos de corrupción por los que se le acusa a Cristina, actual senadora cuyos fueros impiden que sea enviada a prisión preventiva, Garavano insistió el miércoles en que “la solución es que los casos lleguen rápidamente a juicio oral y se defina si es culpable o no”.

Sobre la ex presidenta pesan dos pedidos de desafuero por parte de un juez, aunque para el ministro “nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención, por el hecho en sí y porque no debería haber sospecha de que se fugue”.

“La Coalición Cívica ARI, a través de sus órganos institucionales y partidarios, ratifica el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Garavano”, sentenció ayer Carrió, quien remarcó en su misiva que “una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre”.

Según establece la Constitución, corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al Presidente, Vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones.

En tanto el senador nacional Federico Pinedo (PRO), afirmó ayer que en la Argentina “se ha abusado de la prisión preventiva” y, así, respaldó al ministro Garavano.

Según Pinedo, existen en el país “situaciones de abuso con el uso de la prisión preventiva”, y es por eso que el gobierno nacional debe “proteger que no haya persecuciones políticas a través de la Justicia”.

También Daniel Lipovetzky, diputado nacional por Cambiemos (PRO), afirmó que “no hay justificativo para pedir un juicio político” contra Garavano. “De ninguna manera pienso que nuestro ministro de Justicia trabaje en favor de la impunidad, todo lo contrario, ha hecho un gran trabajo en favor de la lucha contra la corrupción”, dijo.

Garavano trató de explicar que “no habla sobre casos concretos” sino en “abstracto”. Y agregó que “estará a disposición” para explicar todo lo que sea necesario en caso de que la Coalición Cívica (CC), que encabeza Elisa Carrió, insista en un pedido de juicio político en su contra.