Martiniano Molina encabezó un nuevo timbreo en Quilmes

“Con la política de antes hubo bolsos y funcionarios que dejaron escuelas y hospitales destruidos” dijo el jefe comunal quien, junto a más de un centenar de funcionarios y dirigentes de Cambiemos, dialogó con vecinos y comerciantes del oeste del distrito. “Mantenemos firme nuestro compromiso de estar cerca como el primer día y escuchar a la gente” dijo



El intendente Martiniano Molina encabezó hoy en su distrito un nuevo timbreo provincial, acompañado de más de un centenar de funcionarios e integrantes del equipo local de Cambiemos, con quienes recorrió Quilmes Oeste para dialogar con los vecinos y comerciantes de la zona.

El jefe comunal y quienes lo acompañaron recogieron las inquietudes de los quilmeños pero tambien el aliento para seguir trabajando por un Quilmes mejor.



“El pueblo quiere que los gobernantes sean honestos, que las cosas se hagan, que den la cara, que digan la verdad, y que si no llegamos, le digamos que no llegamos; por eso es clave que caminemos con esta actitud y que sea todos los días. Estoy convencido de que la gente no quiere volver atrás. Sabemos que todavía falta pero vamos por el camino correcto. Tenemos que seguir trabajando porque aún hay muchos que la pasa mal”, expresó Molina ante el equipo de Cambiemos.



Y agregó: “Con la política de antes hubo bolsos que se llevaron los funcionarios, y dejaron escuelas y hospitales destruidos. Pasamos de ser el país que más pagaba los medicamentos al que menos paga en el mundo. Todo ese dinero que se pagó de más durante años, se lo robaron, y eso es así, está actuando la Justicia y lo estamos viendo. No es algo que nos contaron”.



Asimismo destacó el rol de "la gobernadora María Eugenia Vidal" en la "fuerte batalla que está dando contra la corrupción, contra los narcos". "Lo estamos viendo todas las semanas -amplió- con bunkers derribados, policías corruptos apresados, y la policía buena, que es mucha, está claro cómo está trabajando. Hoy levantamos esa bandera que es nuestra, es de Cambiemos. No me cabe la menor duda de que estamos por el camino correcto”.



“Mantenemos firme nuestro compromiso de estar cerca como el primer día y escuchar a la gente, por eso salimos a timbrear. De todo este trabajo depende nuestro país, nuestro Quilmes, para levantarse y ponerse de pie. Queremos incluir en serio a todas esas personas en situación de vulnerabilidad, no que se los incluya porque quiere solamente un plan. Eso es una ayuda necesaria en un momento, pero no hay que quedarse sólo con ello. Este gobierno, cuando decidió que los cooperativistas estudien y se capaciten, dio un mensaje claro al decir que el camino es por acá. El otro día en Ezpeleta, vimos a muchas personas grandes estudiando para terminar la primaria y la secundaria, porque entienden que hay que salir adelante, y para eso hay que ser mejor, capacitarse y formarse”, subrayó Molina.



Por su parte, el diputado provincial por la tercera sección electoral, Guillermo Sánchez Sterli, expresó: “Hay muchísimas cosas que hicimos y estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Quilmes, hay que mostrarle a la gente que las cosas se hacen en serio, con honestidad y transparencia”.



De la recorrida participaron los secretarios municipales Denis Szafowal (Seguridad y Ordenamiento Urbano), Ariel Domene (Cultura y Educación), María Ángel Sotolano (Desarrollo Social), Miguel Maiztegui (Salud), y Sergio Chomyszyn (Servicios Públicos). Asimismo estuvieron Gonzalo Ponce, director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local XXXVII de PAMI; Carlos Muratore, titular de la UDAI (Unidad de Atención Integral) ANSES Bernal; el presidente del concejo deliberante local, Juan Manuel Bernasconi, y los concejales Guillermo Galetto, Facundo Maisu, Damián Castro y Myriam Pucheta, entre otras autoridades.