El Gobierno admite que la suba del gas será “un poco” mayor en los sectores medios y bajos

En medio de la polémica que se desató por el cobro de un monto extra en las facturas de gas para compensar a las empresas por la devaluación, el secretario de Energía, Javier Iguacel, relativizó ayer el impacto de los aumentos en las tarifas -al compararlo con otros servicios-, y, si bien reconoció que será mayor en los sectores de menos recursos, aseguró que el año próximo el precio se mantendrá estable.

Además, acusó a la ex presidenta Cristina Kirchner de “desinformar” sobre las tarifas del gas que, durante su gestión, recordó, no se pagaban en función del consumo.

En declaraciones periodísticas, el funcionario dijo que en el anterior gobierno había “un precio más alto, supuestamente para pagar el gas importando que nunca terminó haciéndose así: lo terminaba pagando el Estado, entre todos, aun los que no consumen gas”.

“Lo que hicimos fue uniformar (los precios) para que todos paguen el mismo precio de gas” y que, en definitiva, la diferencia se dé entre quienes consuman más y quienes consuman menos. “(En los sectores medios y bajos) el aumento es un poquito mayor (al 34,7 %) y en lo más alto es un poco menor, pero el promedio da 34,7 %”, aseguró.

Sostuvo que en “el consumo anual, aun después de este aumento, con estos precios, el 70% de los hogares por año van a pagar por mes una tarifa plana de 700 pesos, que es la mitad de lo que pagan el cable promedio mensual”.

Vale recordar que esta semana se conoció la polémica resolución 20/2018, a través de la cual se compensará a las empresas productoras de gas por las diferencias generadas por la suba del dólar. El “mecanismo de recupero” será en 24 cuotas desde enero de 2019 y deberán abonarlo los usuarios del servicio. Ello, a pesar de que las entidades defensoras de los consumidores denuncian que se trata de una deuda contraída por las distribuidoras.

Sin embargo, ayer Iguacel negó que el pago extra sea una compensación por la disparada del dólar y consideró que “eso es desinformación de la ex presidenta Cristina Kirchner que así lo pone para seguir haciendo populismo y seguir mintiendo”.

Explicó que por ley la distribuidora debe comprar al precio más competitivo posible (a las petroleras) y luego se lo refactura a los usuarios en la tarifa que fija el Enargas.

“En el invierno no lo hizo; la productora le pasaba al distribuidor el total del precio, pero el distribuidor no pasaba el total de precio al consumidor, porque hubiese sido más alta”, agregó.

“Cuando las petroleras pretendían cobrarlo les dijimos que no”, aseguró Iguacel y señaló que la medida adoptada ahora por el Poder Ejecutivo dice -en la reglamentación- que “esas diferencias que se facturaron y que no se cobraron en un periodo estacional, los seis meses del invierno, se deben cobrar en el siguiente periodo estacional, que sería el verano. Esto es en cumplimiento de la Ley del gas, del año 92”, completó.

En las asociaciones que nuclean a los consumidores, tienen otra postura y, como resumió Roberto Daud, secretario de DEUCO, “hoy somos socios en las pérdidas que tiene la empresa. Ahora le estamos pagando la deuda que ellos deberían haber asumido”. Organizaciones ya adelantaron que recurrirán a la Justicia (ver aparte). También los intendentes del PJ están en pie de guerra contra el aumento.

Por otro lado, Iguacel consideró que “a partir de la mejora que se ha hecho, de la inversión, los precios que se han logrado se pueden mantener en el tiempo y va a hacer que el año que viene, a partir de enero, en pesos van a estar pagando el promedio del año anterior”, aseguró.

El secretario de Energía también se refirió al esquema de tarifas planas o previsibles que viene analizando el Gobierno. “Es cierto -dijo- que cuando uno recibe la factura del invierno, sobre todo si en una casa, no en un departamento, como son bimestrales el número es alto. En Argentina consumimos entre 4 y 6 veces más gas en invierno que en verano, que es una de las cosas que queremos corregir con el sistema de la factura plana previsible, a partir del invierno que viene”.

Y comparó la suba del gas con la aplicada por otros servicios, como el de la televisión por cable: “Cuando mira el consumo anual, aún después del aumento del 34,7 %, con estos precios del gas para el año que viene el 70 % de los hogares por año va a pagar un promedio por mes $ 700 (al mes), que es la mitad de lo que pagan por el cable. Hicimos una correlación y casi todos (esos hogares) tienen el cable, muy pocos no lo tienen. Por ahí uno no se da cuenta porque en el verano no mira la factura de gas. Cuando uno lo prorratea y lo hace mensual, el 70 % de los argentinos, aún con el aumento incluido, pagan la mitad de lo que pagan en el cable todos los meses; el cable aumentó el 1.200 % en los últimos diez o doce años”.

Asimismo, el ministro agregó que ayuda a mantener la estabilidad de los precios dejar de importar gas de Bolivia, como también el gas licuado que ingresa por Bahía Blanca, que “es carísimo en dólares. De Bolivia se pagaba 10 dólares el millón de BTU en tanto que en la Argentina, en boca de pozo, se paga 3,6, que “es uno de los más bajos del mundo”, dijo.

Iguacel dijo además que si baja el precio del petróleo los combustibles también tendrán que bajar, porque “si no vamos a traer de afuera y van a tener que competir”.