Piden multas millonarias para quienes agredan al patrimonio forestal urbano

Una ong ambientalista presentó un proyecto para proteger a los árboles ante la continua pérdida de ejemplares. Proponen multas de hasta $1.700.000 para los autores de las mutilaciones. La comuna sumará inspectores

El delicado presente del arbolado platense, su paulatina decadencia, su falta de renovación y el castigo al que es sometido por las intervenciones y omisiones de particulares y el propio municipio, siguen generando preocupación y propuestas desde sectores de la comunidad que apuestan a mejorar el balance ambiental de la Ciudad. En este sentido, mientras recrudecen las denuncias vecinales por podas y talas injustificadas o excesivas, una ONG regional presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establece pautas estrictas para el manejo de la forestación y endurece las sanciones para quienes la depreden.

La iniciativa se conoce en momentos en que la Comuna parece estar comenzando a tomar nota de la magnitud del problema, con una convocatoria pública para incorporar inspectores que fiscalizarán específicamente podas clandestinas o extracciones de árboles no autorizadas; desde hace varios lustros, este tipo de infracciones se comete con una impunidad absoluta y los mecanismos para denunciarlas son tan engorrosos como inútiles.

“Como ONG podemos acercar un proyecto al Concejo, para que sea evaluado por los legisladores y mejorado si es que cabe” explica Marcelo Garófalo, vicepresidente de la asociación civil Nuevo Ambiente: “tiene una mirada propositiva, y medidas que creemos que es necesario adoptar porque si no cambiamos la actual tendencia la vamos a pasar mal en el futuro cercano”.

El texto del documento, orientado a “proteger e incrementar el arbolado público urbano, estableciendo requisitos técnicos y administrativos para su manejo”, tiene como eje la redacción de un Plan Maestro de Arbolado Público como premisa fundamental para dar pasos sobre firme en “una concepción integral de la temática, a la que no sea ajena una política de difusión y concientización que comience en los primeros años del ciclo de educación formal”.

“Creemos que el proyecto complementa la legislación nacional y provincial vigente, especialmente la ley 12.276” advierte Garófalo, “y que es aconsejable que se formule una amplia convocatoria a la ciudadanía, a especialistas, a organismos públicos y a las entidades académicas y científicas de la Región, para hallar un consenso que perdure en el tiempo. La presencia más característica en el casco fundacional es la del árbol, y su influencia es en todo aspecto positiva”.

En esa sintonía, de avanzar la ordenanza, las obligaciones municipales pasarán por elaborar y actualizar el Plan Maestro de Arbolado Urbano; llevar adelante tareas de conservación y plantación con personal probadamente capacitado; desarrollar campañas educativas y de concientización; llevar un “Registro de Árboles Históricos y Notables”; y sancionar las infracciones y ataques contra el patrimonio forestal.

También se prohíbe alterar las cazuelas, y podar, extraer, talar o plantar sin el aval expreso del municipio, que deberá dejar de “tercerizar” las tareas en personal sin conocimientos técnicos.

Además, se establecen pautas específicas para esas podas y talas; por ejemplo, que cuando se determine que un árbol será pasible de extracción, deberá fijársele, en los diez días previos, un cartel que informe acerca de esa decisión y las vías de contacto con la autoridad competente, una modalidad que ya rige en numerosas ciudades importantes del mundo.

En una ciudad desprovista de estadísticas confiables, el estudio elaborado hace ya una década por la cátedra de Silvicultura de la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP es la referencia más consistente a la hora de ponerle cifras al arbolado. Por entonces había en el casco histórico local casi 81 mil, pero se detectaba un fenómeno inquietante: uno de cada tres frentes carecía de ejemplares. Y nada hace suponer que en el tiempo transcurrido desde entonces las cosas hayan mejorado, más bien todo lo contrario. En las zonas suburbanas, donde la necesidad de verde es mayor por la ausencia de plazas y parques, el panorama es aún más preocupante.

Nuevo Ambiente propone, en este sentido, un censo que determine dónde es necesario hacer hincapié en la renovación y el cuidado fitosanitario, y dónde en las plantaciones -que darán prioridad a las especies autóctonas, pero garantizando la biodiversidad-, ocupando y reabriendo en la vía pública cazuelas de mayor tamaño que las actuales de 0,8 metros de lado y creando “veredas jardín” cuando sea viable.

La merma en el patrimonio arbóreo ocurre a contramano de las normas vigentes, que por ejemplo establecen que los proyectos edilicios deben plantearse tomando en cuenta los árboles preexistentes ante cada lote, para obtener la aprobación del municipio. Disposición que está a años luz de cumplirse; ante la construcción de nuevas torres -hay centenares de ejemplos- se suele proceder con la tala de lo que haya en sus veredas, y el posterior bloqueo de las cazuelas. Las podas exageradas frente a comercios también son moneda corriente.

“Es imposible salir a caminar por el centro sin ver todos los días cómo otro árbol sano fue mutilado o maltratado para tratar de secarlo” advierte Silvio Coppola. El vecino de la zona de plaza San Martín realizó un relevamiento fotográfico de algunos de estos “abusos” perpetrados por frentistas y personal de la municipalidad.

MÁS MUTILACIONES

“El microcentro está lleno de podas sanguinarias, de ejemplares que estaban sanos en el momento de padecerlas” subraya Coppola: “las hay en 5 entre 50 y 51, 58 entre 5 y 6, 11 entre 49 y 50, 5 entre 53 y 54, 12 entre 48 y 49, 5 entre 54 y 55, 5 entre 57 y 58... también hay delitos continuados en el tiempo, pero igual impunes, como el que se comete frente a una casa deportiva de 7 entre 48 y 49, donde a dos tilos históricos se los ‘mochó’ primero y ahora, cada año, se les sacan los brotes”.

El vecino señala que “cuando uno quiere formalizar el reclamo, la operadora del 0-800 municipal no toma la denuncia porque uno ‘no estaba presente en el momento de la poda’. Parece que si no se los atrapa ‘in fraganti’ no actúan, lo que es como decir que nunca lo hacen. Y en las oficinas de Espacios Verdes ni siquiera atienden el teléfono”.

El proyecto establece pautas estrictas para el manejo de la forestación urbana platense

El arbolado urbano es esencial para mejorar la calidad del aire, conservar la humedad y reducir la erosión de los suelos, combatir el efecto “isla de calor” que generan las masas de hormigón y vidrio y moderar los vaivenes térmicos, aplacar la contaminación acústica, morigerar los vientos, brindar continuidad a los corredores urbanos, y más. En Nuevo Ambiente creen que “su conservación debe ser una política de Estado; hay que dejar atrás las mutilaciones y extracciones indiscriminadas que la Ciudad sufrió en los últimos años”.

Por eso, su proyecto prevé sanciones, que serán más severas que para los particulares si recayeran sobre funcionarios a cargo que hubieran ordenado o autorizado intervenciones al margen de los reglamentos. Quien “pode, elimine, erradique o destruya árboles o especies vegetales plantadas en la vía pública o en espacios verdes públicos, o libradas a la confianza pública” será multado con 100 a 10.000 módulos (hoy, entre 17.300 y 1.730.000 pesos). Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades con fines de lucro u obras de construcción, la pena oscilará entre 1.000 y 50.000 unidades fijas.

Piden que se encare un censo para determinar dónde hacer hincapié en el cuidado arbóreo

Días atrás, desde el área de Espacio Público local confirmaron que se sumarán inspectores con conocimientos forestales para encarar la fiscalización de todo lo que se relacione con el arbolado. Se trataría de un paso con pocos antecedentes, y largamente reclamado por las entidades que abogan por el cuidado ambiental.

“Algunos de los nuevos inspectores se dedicarán a controlar el uso y la ocupación del espacio público, mientras que otros, que deben contar con estudios asociados a la materia, serán destinados a trabajar con el arbolado público en podas clandestinas o extracciones no autorizadas” confirmó Marcelo Leguizamón, titular de la dependencia: “deberán conocer la normativa vigente, y presentar certificado de estudios de ciencias forestales o agronómicas”.