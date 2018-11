El León reaccionó a tiempo y, gracias a la Gata, se volvió con algo de Santa Fe

Luego de un primer tiempo flojo, mejoró en el complemento y ya lleva cinco encuentros sin perder

| Publicado en Edición Impresa

SANTA FE

Enviados Especiales

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Estudiantes suma y sigue: anoche no ganó en Santa Fe, pero empató 1-1 ante Colón en una cancha difícil luego de empezar perdiendo y llegó a los cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota (tres victorias y dos igualdades). El equipo se está acostumbrando a no conocer la derrota y eso es más que importante desde lo anímico en un plantel que, hace pocas semanas, sumaba poco y nada.

En cuanto al juego fue de menor a mayor y, tras comenzar con varias dudas en el mediocampo y la defensa, logró consolidarse a partir del complemento y gracias a una exquisita definición de Gastón Fernández, que marcó por segundo partido consecutivo, no se volvió a con las manos vacías.

En el primer tiempo el Pincha le costó encontrar la solidez mostrada, por ejemplo, la semana pasada frente a River, y en gran parte del mismo que dominó las acciones de juego fue el conjunto local. Una muestra de esto fueron los primeros 15 minutos, en donde además el León estuvo permeable en el fondo y estuvo cerca de sufrir un cimbronazo casi desde el vestuario, especialmente con las subidas por el sector derecho que marcaba Facundo Sánchez.

Es verdad que con el correr de la primera etapa el Sabalero perdió la intensidad mostrada en el primer cuarto de hora y el León, sin generar demasiado peligro, parecía tener controlada la situación. El mayor problema albirrojo fue que estuvo impreciso con la pelota y, por ende, le costó generar situaciones de gol. La única más o menos clara fue un disparo de emboquillada de Mariano Pavone que se fue cerca del travesaño, ya que después la pelota parada no la pudo aprovechar (tuvo cinco córners en el primer tiempo y ninguna le llevó real peligro al arquero Burián).

Gastón Fernández y Lucas Rodríguez, quienes se debían encargar de generar juego, aparecieron poco y nada, mientras que jugadores como Rodrigo Braña y Fernando Zuqui estuvieron más activos pero imprecisos. El mejor del mediocampo en la primera etapa fue Iván Gómez, quien a pesar de una molestia tuvo un despliegue en el radar del círculo central.

Igualmente cuando transcurrían los 44 minutos el empate en cero parecía quedarle bien al partido, ya que Colón estaba cada vez menos agresivo a pesar de tener la posesión a su favor, pero en ese preciso momento Javier Correa lanza un pase filtrado para Leonardo Heredia, quien se la puntea a Mariano Andújar en la salida y genera un penal que su asistidor terminó convirtiendo en gol. Un golpe para Estudiantes que, paradojicamente, le terminó sirviendo para despertarse en el complemento.

Sin descollar, Estudiantes fue otro en el la segunda etapa. No solo porque logró marcar el gol del empate, sino porque también estuvo más preciso con la pelota y controló más a en ataque a Colón que, al igual que en las últimas jornadas, se desinfló en el complemento.

El Chino, por cómo estaba el partido, no tardó en meter mano y a los 7 de la segunda etapa puso a Lucas Albertengo en lugar de Fernando Zuqui. El ex Independiente no ocupó el lugar del mendocino, sino que fue un acompañante del Tanque y la Gata quedó como una especie de enganche, en una posición en donde se siente con más libertad.

El tanto del empate llegó a los 14, aunque anteriormente había avisado Pavone con dos cabezazos. Pero como ante el Millonario, quien abrió el marcador para el conjunto pincharrata fue Fernández. Aprovechó un rebote en la puerta del área y, al ver que no le salían, definió de manera fantástica al palo derecho del arquero. El histórico atacante volvió a demostrar que una pincelada suya puede cambiar el encuentro.

Para los últimos quince minutos el Chino decidió apostar por la frescura de Nahuel Estévez en lugar de la Gata, quien ya estaba sintiendo la calurosa noche santafesina. Con este cambio el cuerpo técnico buscó poder ganar el mediocampo en la parte final y evitar así que lo haga el local, que mostraba algunos signos de recuperación pero, para suerte del León, carecía de profundidad y mostraba algunas dudas en el fondo que casi aprovecha el Pincha para ganarlo, como un centro rasante de Sánchez que por poco no conectó Pavone.

En el último cambio el entrenador de Estudiantes decidió cerrar el encuentro y, aprovechando una molestia física de Iván Erquiaga, quien otra vez tuvo un flojo partido, metió en cancha a Gastón Campi, quien se movió como lateral por la izquierda.

Empate positivo de Estudiantes en su excursión a Santa Fe, más aún teniendo en cuenta que forma parte de una seguidilla de cinco partidos sin conocer la derrota. Ahora los próximos dos partidos que jugará también serán en condición de visitante (los 65 minutos que debe ante Defensa y Justicia y contra Rosario Central por la jornada 13) y será también importante para el Pincha no perder.