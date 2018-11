Así fue el regreso de Rial a Intrusos: ¡Mirá lo que dijo!

El conductor regresó a su programa después de cuatro meses y contó que está feliz con la noticia: "¡Voy a ser abuelo y me encanta!"

Con un traje azul y zapatillas blancas, el conductor saludó a su nuevo panel -se sumó Ángeles Balbiani durante su ausencia- y al resto de sus compañeros.

También agradeció a Moria Casán, que quedó al frente del ciclo: "Hizo un laburo enorme. No es fácil sentarte en un programa que tiene impreso otras características. Lo hizo muy bien y sé que tuvo buena onda. ¡Fue un toro!".

Luego habló de él y el tiempo que estivo de licencia. "Tenía muchas ganas de volver. Realmente esta es mi casa", explicó y agregó: "Yo estaba en una situación de mucho estrés y realmente necesitaba unos meses. La gente de América me entendió y me dio la oportunidad y este tiempo me sirvió mucho. Hice muchas cosas".