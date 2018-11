Higuaín pidió disculpas por su manera de proceder

| Publicado en Edición Impresa

Gonzalo Higuaín utilizó su cuenta oficial de Instagram para pedir “disculpas” por su “comportamiento” en el partido que su equipo, Milan, perdió ante su ex, Juventus, por la Serie A de Italia.

El “Pipita” falló un tiro penal y luego de ser expulsado tuvo una reacción desmedida con el portugués Cristiano Ronaldo, delantero de Juventus y ex compañero suyo en Real Madrid de España.

“Quiero pedir disculpas a todos por el comportamiento de ayer (por el domingo) de la expulsión, al equipo, a la sociedad y a los hinchas, que a pesar de lo ayer me demuestran su cariño todo el tiempo”, puso Higuaín al inicio del mensaje.

Y en el mismo “posteo”, que realizó en la red social. agregó que “somos personas también y tenemos sentimientos, pero me hago responsable y espero que no vuelva a suceder. Algunos lo entenderán y otros no. Igualmente pido disculpas a todos. Que tengan una linda vida”.

Higuaín protagonizó una de esas tardes para el olvido ya que en sus pies tuvo la oportunidad de empatar el partido (que terminó 2-0 a favor de la visita) pero falló el penal y a nueve minutos del final fue expulsado por doble amonestación.

El delantero del seleccionado nacional primero fue amonestado por una falta pero terminó recibiendo la tarjeta roja por protestarle al árbitro en forma desmedida.

Antes de irse al vestuario visiblemente conmovido, el delantero argentino tuvo una reacción desmedida con Cristiano Ronaldo, a quien empujó mientras el portugués intentaba poner paños fríos y calmarlo.