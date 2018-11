La Matanza: evacuados del temporal vuelven a sus casas

Hubo más de 1.500 damnificados en el partido bonaerense



Decenas de habitantes del partido bonaerense de La Matanza comenzaban a retornar hoy a sus hogares, de donde fueron evacuados luego de las inundaciones provocadas por las lluvias del fin de semana, con la "bronca" por una situación que consideran histórica y que seguirá sucediendo "cada vez que llueva fuerte".

La Matanza fue uno de los distritos bonaerenses más afectados por la lluvia del sábado y domingo últimos, dado que además de la muerte de una niña de pocos meses ahogada al caer de su cama en el barrio La Palangana, hubo más de 1.500 damnificados, que debieron ser alojados en 8 centros de evacuados.

"Yo fui esta mañana a ver y ya no hay agua dentro de mi casa. No es la primera vez que se me inunda y volver siempre es difícil, por la humedad, los bichos, el agua podrida", comentó a Télam Carolina, una joven que con sus hijos estuvo alojada en la escuela 126, en la localidad de Virrey del Pino.

En esa escuela, donde ocho familias convivieron desde el fin de semana, todas las mujeres relataron a esta agencia "el dolor" que significa tener que dejar sus viviendas en medio de la tormenta, la espera en el centro de evacuados, el temor por la vuelta y la "bronca" por la certeza de un escenario que creen se repetirá en el futuro "cada vez que llueva fuerte".

Cuando el agua comienza a subir, muchas familias deciden que el hombre de la casa se quede custodiando, ante posibles robos, lo poco que se pueda salvar del agua, aunque eso signifique arriesgarse a enfermedades.

"La última vez mi esposo quedó 15 días internado. Te mojás y te enfermás. Lo mismo cuando volvés, te agarra la humedad de la casa", explicó María, otra de las evacuadas.

Desde el municipio explicaron que esos hombres que se quedaron en las viviendas fueron asistidos con viandas y agua potable.

La escuela 126 queda a pocas cuadras del arroyo Morales, uno de los principales afluentes de la cuenca Matanza-Riachuelo que se vieron desbordados por la fuerte tormenta y provocaron inundaciones que afectaron a unas 60 familias de los barrios El Progreso, Los Álamos y La Palangana.

"Muchas veces el problema de la lluvia en el lugar no es tan grave pero los arroyos vienen cargando el agua de la cuenca alta y ahí suben rápido", comentó a esta agencia uno de los responsables del Centro de Evacuados.

Los vecinos hablan de la inundación como parte de sus vidas pero no dejan de criticar la falta de obras públicas que mitiguen la situación.

"Somos todos gente de trabajo y todos necesitamos vivir bien. Hay muchachos y chicos que, cuando pasan estas cosas, no pueden ir a trabajar", señaló Catalina.

Asimismo, una de las jóvenes madres que seguía evacuada destacó que en el centro de asistencia pudieron "tener un colchón y una frazada, leche y pañales para los nenes. Nos cuidaron muy bien" y remarcó que esperaba, "algún día, no tener que ser evacuada cuando llueva, nunca más".