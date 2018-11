No lo quiere confirmar todavía, pero Braña está a punto de colgar sus botines

“Después de San Lorenzo veremos, estoy cansado y grande”, dijo el Chapu, que en diciembre le dirá adiós al fútbol profesional

Después del partido que Estudiantes perdió por penales ante Gremio había avisado que -ahora sí- estaba en el final de su carrera. Pasaron dos meses y la decisión está más consolidada: Rodrigo Braña empezó a transitar sus últimos días como futbolista profesional.

Anoche en la Sede albirroja, en la presentación de su libro (Chapu Corazón, de Máximo Randrup), recibió la ovación de los más de 200 presentes, que le hicieron caer algunas lágrimas. Pero la decisión está más que tomada: dejará de ser futbolista profesional para pararse al lado de Leandro Desábato como ayudante de campo del equipo de Reserva.

“No me imaginaba un libro, no me preparé para esto. Pero me pone contento este reconocimiento y es un hermoso recuerdo de todo lo que me dio el fútbol”, dijo durante la presentación.

Braña estuvo con la chispa de siempre. Desde el escenario le pidió al autor que a Leandro Benítez, presente en la primera fila, le regalase el libro “porque el domingo estoy en duda”. Luego bromeó cuando un hincha tardó en sacar una foto: “Estás más lento que yo”. Y cuando un señor mayor pasó delante suyo bromeó “saluden al Chavo”.

Luego de sus palabras y de firmar no menos de 100 libros, mantuvo un diálogo con El Equipo Deportivo de La Redonda, en el cual se refirió a su continuidad como futbolista profesional luego del 31 de diciembre.

“Veremos, por más que tenga contrato seis meses más lo vamos a analizar. Estoy un poco cansado. Ya tengo una edad... Estoy ahí. No puedo asegurar nada. No quiero decir nada que no pueda cumplir ni palabras de las cuales luego me arrepienta. Tengo gran relación con todos y me van a entender. Con mi edad saben que no estoy jugando a dos puntas. Lo estoy pensando. Vamos a ver”, declaró y entonces las pocas dudas que había en el ambiente se disiparon. A su retiro le falta solamente su confirmación oficial. En el Pincha quieren que siga hasta junio, pero el físico ya le está diciendo “basta”.

“Cuando el Chavo (Desábato) arranque y yo deje nos vamos a reencontrar. Pero sinceramente no tengo nada decidido, sino lo diría. Quiero terminar las fechas que faltan y no desviarme. Veremos”, agregó. Además comentó que será ayudante de campo y que no le interesa ser cabeza de grupo. “Como Nelson (Vivas) y el Cholo (Simeone) cuando empezaron”.

También se refirió a su regreso, hace ya dos años, luego de pasar otras tantas temporadas en Quilmes. “Como se dieron las cosas estoy contento. Por el Club. Para un jugador grande, volver y ser partícipe me puso contento. Después de todo lo que viví estoy súper contento. Tengo una satisfacción enorme. No soy el que era cuando vine, pero lo disimulé bastante bien. Fue un acierto haber vuelto”. dijo en relación a las dudas presentadas al momento de tomar la decisión de regresar.

Charla de agremiados en el bachillerato del country

En el en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Estudiantes se realizó ayer una charla brindada a los alumnos -jugadores del Club-, con la presencia del futbolista Jonathan Schunke y el ex jugador José Burtovoy, adem{as de integrante del Concejo directivo de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Tanto Burtovoy como Schunke, concientizaron -a los chicos que se están formando deportiva y académicamente en Estudiantes- sobre el rol de los jugadores en la sociedad argentina y además se hicieron hincapié en el concepto del futbolista como trabajador. Ambos advirtieron que no todos los jugadores son ricos y famosos. Y los invitados valoraron la tarea del Club que le da mucha importancia a la educación.