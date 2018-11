San Luis quiere consolidar su gran presente y llegar a la final

Al equipo de nuestra ciudad le llegó la hora de la verdad. Gran expectativa y enorme movilización azulgrana a San Isidro

San Luis irá hoy desde las 14:20 por la primera llave de semifinales del URBA Top 12 enfrentando a la Asociación Alumni en el predio del Club Atlético San Isidro y el encuentro será dirigido por el internacional Federico Anselmi. Demás está decir la increíble expectativa que se generó alrededor de este encuentro, por lo que todo el club marista está atravesando después de haber conseguido poner en fila la mejor campaña en serie regular de su historia.

En La Cumbre nadie piensa en otra cosa que dar el gran golpe. Es ahora y no mañana. Ni siquiera el año que viene. Ahora. Por eso ya se rentaron más de veinte ómnibus para trasladar a gran parte de la parcialidad azulgrana que sumados a los hinchas que se movilizarán por sus propios medios, conformarán una marea marista que copará de seguro La Catedral del rugby nacional.

LA PROCESIÓN

El quince que es conducido tácticamente por la dupla conformada por Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini trabajó intensamente en la semana y más allá de vivir la situación con absoluta mesura, la procesión la llevan por dentro a sabiendas que el grupo está ante una oportunidad histórica.

Es válido también recordar que San Luis fue el mejor conjunto de la etapa clasificatoria con algunos de estos números: terminó con 82 puntos, producto de 18 victorias, 1 empate y cuatro derrotas. El jugador más utilizado por el staff fue Gastón Giménez con 22 partidos y el tryman del equipo fue Facundo Cúcolo con 12 tries. El goleador del equipo fue Felipe Campodónico con 150 tantos; recibió 26 tarjetas amarillas y una roja. San Luis marcó la friolera de 102 tries, sumando 739 puntos y recibiendo 499. Fue uno de los de mejor defensa y solo recibió 63 tries en contra. Lo dicho: números históricos.

ANTECEDENTES

San Luis se impuso en los dos partidos de este torneo. En Tortuguitas 35-20 y, en la Cumbre, 24-22. El año pasado empataron en 520 y 29 (17-17) mientras que en Alumni se impusieron los locales 39-19. En 2015 se registró la mayor cifra de tantos para San Luis en los últimos años: 46-38 en su cancha. Por el lado de Alumni, la mayor ventaja se dio en 2006, 57-0.

CÓMO LLEGAN

San Luis jugará la cuarta semifinal de su historia buscando el primer título de la URBA, ya que el único que logró fue el Nacional de Clubes de 1998 que compartió con San Cirano.

Alumni clasificó en la última fecha al empatar en 33 tantos con Pucará. Puntero en tramos de la 1ª rueda bajó el nivel en la segunda, aunque en el seno del plantel siempre hubo confianza en la clasificación. Esta será la novena vez en semifinales con el objetivo de quebrar la historia sin títulos con este formato. Llega como el último subcampeón.