Dalila vs. Rocío: “No quiero que un amigo de mi hijo mire mi cola”

La cantante cruzó a Guirao Díaz en el programa de Andy Kusnetzoff, y la modelo no dudó en responder: “Tu pensamiento es machista”

Andy Kusnetzoff se hace el simpático y conciliador, pero lo cierto es que su envío, “PH Podemos Hablar”, es cada fin semana escenario de polémicas: ahora, se pelearon fuerte Dalila con Rocío Guirao Díaz, que trató de “machistas” sus dichos sobre las poses de la modelo en Instagram.

Andy, claro, sonríe pero siempre pincha: el canoso conductor le preguntó a Guirao Díaz cómo se toma las críticas que recibe en las redes sociales, donde ella sube fotos regularmente. “Hago fotos en ropa interior, que es para lo que me contratan porque soy modelo y me dedico a eso”., respondió ella, que contó que muchos usuarios le dejan comentarios negativos por mostrarse con poca ropa.

Y se armó. Dalila, también invitada al ciclo, le dijo a Rocío poniéndose del lado de sus críticos: “¿Y los hijos cómo se crían? Pensando que su mamá y su carrera se basó en su cuerpo y en lo que hace. Me parece chocante”.

Ese comentario detonó a Guirao Díaz: “¡Me lo dice con un escote que da miedo! A mí me parece que las mujeres tienen que hacer lo que las haga feliz con su cuerpo. Los hijos, si ven a su mamá feliz, van a estar bien. El día que mi hijo varón me diga ‘mamá me da mucha vergüenza’, no lo hagas más, ése será mi límite”.

Parecía que terminaba, pero no. “Una cosa es que sea tu carrera y otra cosa es que cuando tu hijo vaya al colegio, donde hay bullying… A mi me dijeron: ‘Vamos a la revista Hombre a sacarnos fotos…’ ¿Pero cómo? Porque tengo hijos adolescentes y van los amigos a casa y no me coparía que el amigo de mi hijo esté parando en un puesto de revistas mirando el culo de la madre del amigo”, insistió Dalila.

“Es un pensamiento absolutamente machista que no comparto. Me parece que hoy estamos todas las mujeres en una lucha tan intensa por que no se nos cosifique y se nos viole en la calle. Hay que despojarse de esos pensamientos y evolucionar porque lo que decís no condice, por ejemplo, con tu vestido, que es una bomba, hay que trascender eso”, cerró la modelo.