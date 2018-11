Andy Kusnezoff , molesto con Bossi, lo calló: "Cortala"

El tenso momento se vivió durante la última emisión de su programa en Telefé



El sábado por la noche, durante el programa "PH, Podemos Hablar", Andy Kusnezoff y Martín Bossi protagonizaron un tenso momento cuando el conductor decidió enfrentarse al humorista.

La dinámica habitual es que los invitados pueden contar historias personales, cada uno a su turno, de modo equilibrado. Pero Bossi no lo respetó.

Ante la consigna de que dieran un paso al frente aquellos que habían sido infieles, y que también habían sido traicionados, varios avanzaron, entre ellos Andrea Rincón y Luciano Pereyra.

El músico fue el primero en "pararle el carro" a Bossi cuando luego de la insistencia de que diga si engañó a alguien contestara: "Ya lo dije, no sé en qué programa estás, esto es PH, encima que llegás tarde...".

Luego, cuando Rincón contaba su vivencia, Pereyra le pidió a Bossi que terminara con hacer caras. "¡Cortala! ¡Cortala! Pará porque no me pasó nunca esto. Te lo digo bien, cortala. Esto no es tu show, no es el teatro, ¿si? Estamos todos y vas a tener tu momento, ¿sabés?", comenzó Andy al ver la situación.

Y siguió: "Cortala. Andrea está contando algo y es una falta de respeto con ella".

El humorista pidió perdón, pero el conductor le respondió: "No me pidas perdón a mí, pedile a tus compañeros. Porque es la historia de ella, si vos te cagás y te chupa un huevo, hacelo y si no, calmate. Entonces, calmate. Calmate".