Ashton Kutcher detalló el método que debió utilizar para superar la separación de Demi Moore

El actor reveló los detalles de cómo hizo para superar la angustia que le generó el divorcio de Demi Moore, separación que ocurrió en 2011.

En una entrevista con el programa online Armchair Expert de Dax Shepard, el actor dijo que la crisis fue tan grande que decidió aislarse en las montañas de Big Sky en Montana.

“Después de que me divorcié, me fui a las montañas solo. No tenía comida, bebida, solo tenía agua y té. Dejé todas mis computadoras, celular... Algo que fue genial. Sólo tenía un cuaderno y una lapicera. Estaba ahí solo, no tenía nadie que me hable, por una semana”, comentó.

"El segundo día empecé a alucinar, lo cual fue fantástico... algo maravilloso", dijo entre risas, y luego contó una intimidad. "Escribí cada una de las relaciones que tuve en las que sentía que había algún resentimiento o algún algo, arrepentimiento o lo que fuera. Y escribí cartas a cada persona, una cada día, durante esos siete días. Las escribí y luego las envié”, detalló.

Un año después, el actor blanqueó su romance con Mila Kunis, con quien tiene dos hijos, Wyatt y Dimitri.