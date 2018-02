Independiente y Benítez tuvieron una rápida revancha

Luego de perder la final de la Recopa el equipo de Ariel Holan se recuperó con un gol de quien había fallado la definición ante Gremio

Independiente venció ayer por 1-0 a Banfield, con gol de Martín Benítez y se sacó la mufa luego de perder entre semana la final de la Recopa Sudamericana ante Gremio, por penales. La revancha llegó rápidamente para apagar el incendio y para que la historia tuviera mejor final el gol lo hizo el mismo jugador que había fallado el último penal de la serie en Porto Alegre.

Además, a raíz de la victoria, el Rojo llegó a las 29 unidades y alcanzó la zona de clasificación a la próxima edición de la Libertadores. En tanto Banfield, tras la derrota, se mantiene con 19 puntos, lejos de los primeros puestos de la tabla de posiciones y para colmo eliminado de la actual Libertadores.

El primer tiempo arrancó con dos equipos que eligieron cuidar el arco propio por encima de ir a buscar el rival, debido al esfuerzo realizado durante la semana pasada en las distintas participaciones internacionales de ambos clubes.

Hasta que a los 23 minutos el delantero Martín Benítez logró el tanto del triunfo tras un remate de media distancia, tras haber errado el penal decisivo en la definición desde los doce pasos ante Gremio.

Durante la segunda etapa Independiente generó jugadas a su favor y creó llegadas con peligro, pero debido a la ineficacia en la definición y nuevamente al buen desempeño de Arboleda, la diferencia no fue mayor. Banfield intentó descontar, aunque no lo logró porque el conjunto de Avellaneda le cortó los circuitos de generación de juego y no pudo llegar al arco rival.

HOLAN, CONTENTO

El DT de Independiente se retiró feliz por el triunfo y destacó: “Hicimos un gran partido con muchas situaciones de gol, pero nos faltó mayor eficacia para cerrar antes el partido”.