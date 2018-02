El mensaje de uno de los protagonistas de “La Casa de Papel” para Argentina

| Publicado en Edición Impresa

En “La Casa de Papel” es uno de los personajes menos queribles, pero Pedro Alonso, que interpreta a Berlín en la serie, demostró toda su simpatía con un mensaje dedicado a los argentinos.

El público local ha recibido con pasión el programa español estrenado este año en la plataforma Netflix, al punto de que ha generado acalorados debates y ha enamorado a varios personajes de la farándula. Por eso, Alonso se decidió a enviar un video a través de Instagram dirigido a “ese maravilloso país que es Argentina”.

“La dimensión de lo que está pasando con ‘La Casa de Papel’ me está dejando totalmente estupefacto. No dejo de encontrarme con argentinos que me saludan y que me hablan de la serie”, dijo Berlín, y de paso, tiró que “más que un gran deportista, Messi es un artista absoluto”.

"Prometo ir muy pronto, y pongo la mano en el corazón para asegurarles que no voy a robar nada", bromeó. Y cerró el mensaje diciendo: "Viva Rosario y viva Messi".