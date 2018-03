Ricardo Alfonsín: “La alianza Cambiemos no tiene por qué hacerse permanente”

Después de reunirse con el gobernador Lifschitz, el radical dijo que hay que “modificar la política de frentes”. ¿Con Stolbizer?

Por LAURA ROMOLI

lromoli@eldia.com

Viene recorriendo San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, Entre Ríos y este fin de semana también estuvo en Santa Fe. Ricardo Alfonsín, que ayer visitó La Plata, se embarcó en una frenética movida que busca a nivel nacional los consensos entre aquellos radicales críticos con el papel que desempeña la UCR dentro de Cambiemos e, incluso, con varias de las medidas implementadas por Mauricio Macri. Y en diálogo con EL DÍA, contó que tras reunirse el sábado con el gobernador Miguel Lifschitz, coincidió con el socialista en que está “vacante” en la Argentina el lugar para un espacio progresista de centroizquierda. Una reflexión que fundamentó en que la alianza Cambiemos “no debe ser para siempre”.

En su visita a la redacción de este diario, el ex diputado abundó en las críticas que desde el inicio del gobierno de Macri viene manteniendo para con el rol de su partido: “Es necesario crear un acuerdo programático, queremos participar en las decisiones, y el radical que diga lo contrario no dice la verdad”.

Su posición crítica a la dinámica de la alianza gobernante y al papel de la UCR divide aguas dentro del partido centenario. Incluso, provocó su distanciamiento del histórico dirigente bonaerense Miguel Bazze. “Creo que el hecho de que no gobernemos nosotros -porque gobierna el PRO- no significa que no podamos influir en las decisiones, porque el radicalismo colaboró para la victoria de Cambiemos”, explicó.

Lo hizo luego de compartir un asado en Arana junto a un grupo de correligionarios platenses que no se alinean a la conducción de la Junta Central. Allí cuestionó con dureza la reforma jubilatoria que impulsó el Presidente el año pasado, así como la propuesta de reforma laboral. “Me extraña que el partido las haya acompañado cuando hasta 2015 cuestionábamos cualquier medida que afecte a los jubilados”, dijo y se preguntó: “¿Cuándo fue que el partido cambió de pensamiento?”. Y lanzó: “Hemos actuado como si hubiésemos renunciado a nuestra identidad, ni siquiera las dos veces que fuimos gobierno éramos tan acríticos”.

“ALIANZA DE CIRCUNSTANCIA”

Para el ex diputado nacional Cambiemos se define como “un acuerdo entre fuerzas que piensan distinto” y que se aliaron en circunstancias en las que se vio amenazada la República. Sin embargo -sostiene- ahora que la cuestión institucional comienza a normalizarse, hay que decir que “esta alianza no debe ser permanente”.

Sugiriendo las intenciones de que en un futuro los partidos que integran Cambiemos-PRO, UCR y CC- deban tomar caminos diferentes, Alfonsín explicó: “El bipartidismo está en crisis y posiblemente desaparezca, pero no los bifrentismos y yo creo en aquellos frentes formados por partidos que piensan igual”.

¿La coincidencia en este punto con el santafesino Lifschitz implica que hay consenso para conformar una nueva alianza? Es prematuro, pero el ex diputado advirtió que “la política de frentes debe modificarse” y que las conversaciones en ese sentido “existen”. ¿Y con Martín Lousteau y Margarita Stolbizer? “Hablo con los dos, y si bien no tocamos el tema a nadie debería sorprenderle si un día llegamos a un acuerdo”.