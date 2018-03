El regreso de Lara Croft Mujer bonita es la que lucha

El personaje de videojuegos encarnado anteriormente por Angelina Jolie regresa a los cines actualizado para una era de mujeres poderosas en la pantalla

Aún no ha cumplido los 30 años y ya tiene un Óscar y una posible saga propia. La actriz sueca Alicia Vikander toma el relevo de Angelina Jolie en el papel de la heroína de acción Lara Croft, que se adapta a los nuevos tiempos mostrando su lado “más vulnerable” y una sexualidad menos evidente.

“Los tiempos han cambiado. Si sales a la calle y le preguntas a la gente joven, que ha crecido en el nuevo milenio, qué les parece sexy o atractivo, verás que el concepto ha cambiado mucho con respecto a hace 20 años”, aseguró la actriz en una entrevista sobre “Tomb Raider”, cinta que llega a los cines platenses este jueves y que supone el debut para la actriz sueca de “La chica danesa” en el género de acción.

La Lara Croft de Vikander es una heroína para los tiempos que corren, donde las mujeres empujan por más roles protagónicos, rompen las barreras de lo que pueden conseguir en la pantalla y denuncian su lugar en la industria como meros objetos, una creencia extendida que ha llevado a una ola de abusos en los sets que sale a la luz recién hoy.

Lo importante, dijo Vikander al respecto, es la toma de conciencia que se está produciendo, entre hombres y mujeres, sobre cuánto tienen que cambiar aún las cosas. “Creo que vivimos una buena época; cuando crecí, no era normal ver a una chica como protagonista de una película de acción. Hay mucha creatividad, mujeres que sienten que se escucha más su voz, y gente deseando que las historias de mujeres afloren”, apuntó.

Por este cambio de época, lara viste pantalón largo y es menos exhibicionista, pero la actriz considera que es muy atractiva. “Quería mostrar a una chica con la que desearías salir y tomarte algo, seas hombre o mujer, y creo que una de las cosas maravillosas que tiene es que acepta que es imperfecta y que, incluso cuando se equivoca, es capaz de reírse de ello”, señaló.

UNA LARA CROFT INDEPENDIENTE

Dirigida por Roar Uthaugh, la cinta se remonta a los orígenes del personaje nacido en las pantallas de videojuegos. Vikander interpreta a una joven de 21 años que reniega del imperio económico de su padre (Dominic West), trabaja como mensajera en las calles de Londres y apenas llega a fin de mes. Siete años después de haber perdido a su progenitor, algo le lleva a embarcarse en una aventura para desentrañar el misterio de su muerte.

“Me gustaba que la película se remontara a los orígenes y que esta Lara Croft no tuviera miedo de mostrar su lado vulnerable; precisamente, lo que vemos es el viaje que la convierte en la heroína de acción que todo el mundo conoce”, explicó sobre la primera entrega de una potencial saga al estilo “Misión: Imposible”.

Vikander consideró que el espectador de hoy busca héroes con los que poder identificarse, que muestren su lado humano. “Me gusta que es una mujer joven que para nada domina la situación, sino que está tratando de encontrar su camino, que es algo que también me ocurre a mí y a la mayoría de la gente joven”, afirmó.

“Hay mucha presión exterior -agregó-, tienes que saber lo que quieres hacer en la vida y ella es un poco cabeza dura y dice: ‘no, no me voy a agobiar, no pienso seguir los pasos de mi padre, necesito encontrar mi propia historia”.

El papel de heroína le exigió a Vikander ponerse en buena forma física, algo para lo que su pasado como bailarina le resultó muy útil, por la disciplina que requiere. Durante el rodaje entrenaba durante 45 minutos cada mañana en un gimnasio construido en un camión, antes de dirigirse al plató.

“Nunca había hecho algo así antes; trabajé con profesionales increíbles para en unos cuantos meses hacerlo lo mejor que pude”, señaló, y recordó que es habitual que los actores tengan que aprender una “nueva habilidad” para rodar una película, como tocar un instrumento o hablar un idioma nuevo.

La actriz reveló además ser fanática de las cintas de acción y haber jugado de pequeña al videojuego de Lara Croft y a Angelina Jolie como una de las primeras heroínas de acción que vio en el cine: “Siempre he buscado proyectos o trabajos distintos a lo que he hecho antes. De pequeña mi madre me llevaba a ver cine europeo de autor, pero a mí también me gustaba y me sigue gustando ver de vez en cuando grandes películas de aventuras, de esas que te hacen olvidarte del resto del mundo y pasar un buen rato”, contó. Y agregó: “Para mí significa mucho ser parte de este ‘reboot’, porque crecimos sin tener muchas heroínas en los videojuegos y en la pantalla”.

