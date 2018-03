Ricardo Glenn llegó para reforzar la pintura del Lobo de cara al momento clave de la Liga Argentina

El pivot llega desde el básquet uruguayo. Con paso previo en Peñarol, se suma al equipo de Santini para alcanzar los playoff

Por FERNANDO ALEGRE

La salida del venezolano José Rodríguez Fuentes por motivos personales causó sorpresa en un equipo albiazul que ha transitado por muchos cambios (entrenador incluido), desde el comienzo de la Liga Argentina.

Sin embargo, la dirigencia actuó rápidamente y pudo conseguir reemplazante en las vecinas tierras uruguayas. Ricardo Glenn, pivot estadounidense de 2.02 de altura, llega a Gimnasia para fortalecer un puesto clave, en el cual albiazul le ha costado muchísimo desde las salidas de Eduardo Vasirani hace algunas temporadas y de Joe Efese, más cercano en el tiempo.

Nacido el 1º de mayo de 1990 en Estados Unidos, Glenn ha tenido paso por Europa, donde jugó en Ucrania, Hungría y Holanda. También suma experiencia en la Liga Nacional. El pivot estuvo siete partidos en Peñarol de Mar del Plata durante la temporada 2017 donde registró números interesantes. Bajo la tutela de Leo Gutiérrez, el flamante refuerzo mens sana aportó 9.9 puntos (50% en dobles y 83.3% en libres), 9.7 rebotes y 1.1 asistencias. Al quedarse liberado del elenco marplatense, Bigüá aprovechó esa movida y lo volvió a sumar a su equipo, en lo que fue el último paso antes de llegar al Lobo.

“PUEDO SUMAR INTENSIDAD Y ENTREGA AL EQUIPO”

Apenas llegado al país, y luego de su primer entrenamiento, el pivot dialogó con este medio.

-¿Qué te encontraste en Gimnasia?

“Mis nuevos compañeros me recibieron muy bien y me hicieron sentir como si quisieran que esté aquí. Espero que la transición sea rápida, adaptarme lo mejor y más rápido posible y poder ayudar para ganar.”

-¿Qué creés que podés aportarle?

“Le puedo aportar intensidad y entrega. Me gusta pelear el rebote y soy un jugador siempre de equipo. Entiendo que el equipo está por sobre todo lo demás. Quiero ganar más que nada. Eso es algo que siempre quise de cada equipo en el que estuve: ganar. No me interesan las estadísticas ni los números personales. Lo más importante para mi es que el equipo gane”, explicó.

-Conocés el básquet argentino, tuviste un paso por Peñarol de Mar del Plata, ¿qué esperás de lo que resta de la Liga Argentina?

“Espero llegar a playoff. Quiero ayudar en lo que sea para cambiar la situación del equipo. Si está esa posibilidad y la de ganar un campeonato, voy a ir por eso. Siempre voy por la meta máxima” finalizó.