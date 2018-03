Por su parte, Manu se convirtió en el tercer mejor rebotero de la historia de los Spurs después del partido frente a Golden State

Emanuel Ginóbili expresó que “cada partido puede ser el último” en referencia a sus 40 años, mientras se mantiene en la elite del básquetbol como escolta de San Antonio Spurs, en la NBA.

“A veces pienso que cada partido puede ser el último. Estamos a 11 partidos de terminar la temporada y si no te recuperas fácil de un golpe es difícil. Respiro hondo antes de cada partido, bajo las pulsaciones y valoro donde estoy porque ahora estoy en otro momento de mi vida”, manifestó Ginóbili.

El escolta bahiense remarcó que las finales de la NBA en el 2013 entre San Antonio y Miami, con derrota por 4 a 3, cambiaron su manera de afrontar la carrera.

“Esas finales me pegaron un golpe, acepté esta realidad, lo aceptaba o me retiraba. La pasé mal y sufrí como un perro y después pensé que estaba jugando la final y que estaba sufriendo, entonces no me cerraba”, indicó Manu.

“De a poco fue cambiando mi cabeza y valoré las cosas, valoré el camino y no solo el hecho de llegar primero a la meta, eso me amargó la carrera, en ese momento, pero hoy con 40 años lo disfruto”, apuntó el ex integrante del seleccionado argentino.

Ginóbili fundamentó por qué se mantiene en el nivel más alto del básquetbol mundial: “me cuidé toda la vida. No salí mucho, no consumí drogas, no consumí alcohol, me alimenté bien, y tuve suerte porque si tenés una lesión como una rotura de tibia y peroné, después no sos el mismo”.

Manu, medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, señaló que después de su retiro tendrá tiempo para disfrutar con su familia y luego verá si reanudará su vínculo con el deporte.

“Vamos a tener tiempo, y ¿qué más querés en la vida que tiempo? No tengo definido qué hacer después del retiro. Sí quiero disfrutar ese tiempo y después se verá. Si necesito ese desafío, esa competencia, se verá”, señaló el escolta.

Ginóbili afirmó que le gusta su trabajo y que la motivación persiste en su instinto deportivo: “De los 82 partidos que hay, en cinco o diez estoy cansado o alguno no motiva tanto, pero después me gusta. Este año, a diferencia de los anteriores, surgió un nuevo desafío, de entrar a los playoffs; hay un equipo distinto y lo estoy disfrutando”.

SIGUE BATIENDO RÉCORDS

A todo esto, Manu Ginóbili se convirtió en el tercer mejor rebotero de la historia de San Antonio Spurs (ver cuadro aparte) con las dos capturas que consiguió bajar en el partido que la franquicia texana venció a un disminuido Golden State -varias bajas por lesión- por 89 a 75.

Los Spurs, con campaña de 41-30, están quinto en la Conferencia Oeste por lo que por ahora los clasifica para los Playoffs. Ginóbili estuvo 20 minutos en cancha y sumó tres puntos para el goleo.