San Luis se floreó en el Jardín de la República

Los de nuestra ciudad jugaron un rugby de altísimo nivel y golearon sin contemplaciones al campeón del NOA. La ilusión marista es cada vez más grande

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Enviados especiales

Por RODRIGO CHAGARAY

En el marco de la tercera fecha del Torneo Nacional de Clubes, San Luis apabulló al actual monarca del rugby norteño, Natación y Gimnasia por un contundente 46 a 19, en una producción que el club de nuestra ciudad, seguramente guardará en el recuerdo de sus mejores producciones ante conjuntos del Interior del país. Y justamente lo que le da un valor agregado al triunfo azulgrana, es el marco del torneo más importante de la Argentina a nivel clubes, donde juegan los mejores equipos argentinos en representación de sus uniones madres.

Por eso ayer, en el predio que el “Decano” del rugby local posee en el parque ”9 de Julio”, los dirigidos por Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini tuvieron una tarde de ensueño y se vuelven para La Plata no solo con la victoria con punto bonus, sino también con la punta de la Zona 2.

Arrancó con mucha presión San Luis percutiendo con el pack de forwards, golpeando a la defensa tucumana y obligándola a jugar en retroceso permanentemente, para completar el buen comienzo del partido, los de la calle 520 hicieron de la posesión y el aprovechamiento de las ocasiones creadas, una cuestión clave y vaya que lo lograron porque en situaciones similares atacaron el eje profundo de Natación y Gimnasia y por el lado izquierdo del ataque rompieron el cerco blanco y le asestaron tres tries casi calcados: line out, maul y a otra cosa mariposa. Acá se destacaron claramente el capitán Alan Oubiña, el hooker Gastón Giménez y el tercera línea Franco Gnecco; pero para no ser injusto la realidad es que el pack de forwards entero tuvo una tarde impecable.

Si a esto le sumamos que la conducción de Ramiro Marbán y Juan Campodónico no tuvo fisuras, la ecuación rápidamente rindió dividendos y le dio un rumbo al partido que hasta el final sería inamovible. Del conjunto local solo para destacar los buenos movimientos y la puntería de su joven medio apertura, Máximo Ledesma; con eso le alcanzó para mantenerse en partido ante un endemoniado San Luis que no le dio respiro al conjunto tucumano y lo castigó cada vez que tuvo oportunidad. Así y todo, el parcial se cerró por un exiguo 22 a 16.

POR DEMOLICIÓN

Pareció que el arranque del Segundo tiempo mostraría al campeón tucumano despertarse, pero solo fue un espejismo, porque después del penal al minuto de Ledesma, vinieron encadenados cuatro tries más de San Luis para terminar de redondear una actuación brillante. Nuevamente Franco Gnecco, Gastón Giménez, Isidro Martínez y Ricardo Wagner se anotaron en el marcador y la puntería de Juan Campodónico le dieron cifras finales al score: 46 a 19.

En Natación y Gimnasia para resaltar la lesión se su mejor jugador: el ex puma Gabriel Ascárate, que se retiró con una fractura de tabique nasal, que se sumó a Bonilla y Perondi, que completaron en estas tres fechas del Nacional la suma de siete jugadores titulares lesionados. Toda una enfermería que soslayó la esperanza tucumana.

Para completar la buena tarde para San Luis, llegó la noticia de la sorpresiva victoria del Tala cordobés en Virrey del Pino ante Belgrano Athletic, hecho que le permitió al equipo de nuestra ciudad tomar la punta de la zona 2.

La semana que viene San Luis recibirá a los tucumanos que llegarán a La Plata con sed de revancha y con ganas de recuperarse de esta dura derrota en el Nacional tras 21 años que no lo disputaban.