La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Emotivo acto en la Ciudad para recordar al General San Martín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mientras 9 de cada 10 chicos de primaria usan redes sociales, sólo el 35 por ciento aprende idiomas. Además, bajan los lectores
Según un relevamiento de la organización Argentinos por la Educación, el 89% de los alumnos de 6º grado usa redes sociales y sólo el 35% aprende idiomas en su tiempo libre.
El documento analizó las respuestas incluidas en los cuestionarios complementarios del Operativo Aprender 2023 y 2024 de estudiantes de tercer y sexto grado de primaria. Asimismo, a modo de comparación, también utilizó las respuestas de estudiantes de sexto grado en el operativo del 2018.
Los resultados muestran un escenario atravesado por el avance de las pantallas. En 6º grado, el 89% de los chicos dijo usar redes sociales; el 87% mira series, películas o videos; el 68% juega en forma digital y otro 40% crea contenido para plataformas virtuales.
Sin embargo, el tiempo de ocio no está exclusivamente ligado a la tecnología: el 85% de los estudiantes manifestó que realiza actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre, y el 81% aseguró que se reúne con amigos y amigas.
Las cifras también revelan una caída en la lectura y en el aprendizaje de idiomas: sólo el 35% estudia lenguas extranjeras y el 46% lee libros fuera de la escuela, mientras que en 2018 ese último porcentaje alcanzaba el 37% y 61%, respectivamente.
En los chicos de 3º grado, la tendencia es similar: el 91% mira dibujitos, series o películas, el 80% juega al aire libre, el 42% lee historietas o cómics, y entre el 22% y el 26% participa de talleres artísticos, de baile, arte o música.
LE PUEDE INTERESAR
Bajan las actualizaciones de alquileres en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Emotivo acto en la Ciudad para recordar al General San Martín
“Los estudiantes de los grados 3º a 6º tienen entre 8 y 11 años, una edad especialmente potente para la interacción social y la identificación de habilidades. El acceso temprano a recursos digitales es un hecho ineludible, aunque pocas veces ese acceso se alcanza a corresponder con una adecuada supervisión parental”, advirtió Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.
Por su parte, Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía, remarcó que “el tiempo libre de los niños es mucho más que un momento para descansar”: “Es un espacio clave para su desarrollo emocional, social y creativo. La tecnología es parte del mundo actual, pero su uso excesivo limita experiencias esenciales: jugar, moverse, crear y compartir”, advirtió la especialista.
“Somos los adultos quienes debemos ofrecerles alternativas enriquecedoras: un deporte, una actividad artística, un encuentro con amigos, un rato en contacto con la naturaleza”, concluyó.
El informe refleja cómo cambian los hábitos de ocio infantil en un contexto donde las pantallas tienen cada vez más protagonismo, pero en el que todavía persisten las actividades tradicionales y sociales que marcan en las edades tempranas.
Asimismo, la comparación entre el 2023 y 2024, con el 2018, exhibe una reducción en el aprendizaje de idiomas y en la lectura como fuente de ocio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí