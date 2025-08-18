En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital

Según un relevamiento de la organización Argentinos por la Educación, el 89% de los alumnos de 6º grado usa redes sociales y sólo el 35% aprende idiomas en su tiempo libre.

El documento analizó las respuestas incluidas en los cuestionarios complementarios del Operativo Aprender 2023 y 2024 de estudiantes de tercer y sexto grado de primaria. Asimismo, a modo de comparación, también utilizó las respuestas de estudiantes de sexto grado en el operativo del 2018.

Los resultados muestran un escenario atravesado por el avance de las pantallas. En 6º grado, el 89% de los chicos dijo usar redes sociales; el 87% mira series, películas o videos; el 68% juega en forma digital y otro 40% crea contenido para plataformas virtuales.

Sin embargo, el tiempo de ocio no está exclusivamente ligado a la tecnología: el 85% de los estudiantes manifestó que realiza actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre, y el 81% aseguró que se reúne con amigos y amigas.

Las cifras también revelan una caída en la lectura y en el aprendizaje de idiomas: sólo el 35% estudia lenguas extranjeras y el 46% lee libros fuera de la escuela, mientras que en 2018 ese último porcentaje alcanzaba el 37% y 61%, respectivamente.

En los chicos de 3º grado, la tendencia es similar: el 91% mira dibujitos, series o películas, el 80% juega al aire libre, el 42% lee historietas o cómics, y entre el 22% y el 26% participa de talleres artísticos, de baile, arte o música.

qué dicen los especialistas

“Los estudiantes de los grados 3º a 6º tienen entre 8 y 11 años, una edad especialmente potente para la interacción social y la identificación de habilidades. El acceso temprano a recursos digitales es un hecho ineludible, aunque pocas veces ese acceso se alcanza a corresponder con una adecuada supervisión parental”, advirtió Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.

Por su parte, Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía, remarcó que “el tiempo libre de los niños es mucho más que un momento para descansar”: “Es un espacio clave para su desarrollo emocional, social y creativo. La tecnología es parte del mundo actual, pero su uso excesivo limita experiencias esenciales: jugar, moverse, crear y compartir”, advirtió la especialista.

“Somos los adultos quienes debemos ofrecerles alternativas enriquecedoras: un deporte, una actividad artística, un encuentro con amigos, un rato en contacto con la naturaleza”, concluyó.

El informe refleja cómo cambian los hábitos de ocio infantil en un contexto donde las pantallas tienen cada vez más protagonismo, pero en el que todavía persisten las actividades tradicionales y sociales que marcan en las edades tempranas.

Asimismo, la comparación entre el 2023 y 2024, con el 2018, exhibe una reducción en el aprendizaje de idiomas y en la lectura como fuente de ocio.