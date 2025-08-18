Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Contradicciones de una norma inconstitucional

Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí

Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí
18 de Agosto de 2025 | 01:28
Edición impresa

A pesar de que existe una norma en el Código Electoral y Penal que prohibe votar a quienes tienen una condena firme por delito doloso, Cristina Kirchner podría emitir su voto porque esa misma norma fue declarada inconstitucional, pero una discusión se generó en torno a si la ex mandataria debería ser eliminada del padrón electoral debido a que esa normativa aún no fue derogada, lo que generó un vacío legal.

El abogado constitucionalista Patricio Nazareno explicó que la situación de Cristina Kirchner se da en un “momento gris” o de transición. La normativa que prohibe el voto a los condenados fue declarada inconstitucional en dos fallos distintos: uno para los presos con prisión preventiva, hace más de 20 años, y otro para los condenados hace 9 años.

“Ocurre que esta norma fue declarada inconstitucional, pero todavía no se derogó ni se implementó un mecanismo adecuado”, señaló Nazareno.

Ante este escenario, el experto aseguró que si los presos en otras cárceles del país pueden votar, no debería impedírsele el voto a la ex presidenta y que la discusión debería centrarse en la coherencia del sistema legal, sin enfocarse en una persona en particular.

Nazareno enfatizó que “estas cosas no hay que discutirlas con nombre y apellido” y que el debate excede la situación de una persona tan relevante, aunque su caso haya puesto en evidencia la falta de unificación en la aplicación de la ley.

Los diputados qu e se van: Vidal, Moreau, Iglesias y Milman

El cierre de listas nacionales en las distintas provincias dejó como resultado un panorama de los nuevos nombres que se vienen en la Cámara de Diputados, los que continúan por otro mandato de cuatro años y los que empiezan a despedirse al no tener renovación.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Natalia de la Sota con lista propia en Córdoba

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Fin de semana con campañas en la calle para las fuerzas platenses

La ex gobernadora María Eugenia Vidal (PRO) es uno de los nombres rutilantes a los que le queda poco hilo en el carretel: en desacuerdo con la estrategia que terminó avalando Mauricio Macri para retirar la marca de la Ciudad (donde el partido amarillo gobierna desde hace 18 años) y de la provincia de Buenos Aires para dejarse fagocitar por La Libertad Avanza (LLA), la ex mandataria bonaerense quedó claramente marcada y sin chances en ninguna lista.

Otro diputado importante que se quedó sin reelección es Fernando Iglesias, quien perdió la pulseada con Sabrina Ajmechet.

Quien se quedó afuera de todo de este mismo espacio es Gerardo Milman, el diputado que quedó bajo sospecho por una supuesta participación en el atentado contra la ex presidenta Cristina Kirchner en 2022.

El PRO también se encamina a perder a su principal espada económica en la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, al igual que su coterránea santafesina Germana Figueroa Casas.

Leopoldo Moreau, el experimentado diputado nacional kirchnerista de origen radical alfonsinista que es legislador nacional en la Cámara baja desde 2017. También dejará la Cámara baja el diputado Carlos Heller.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

VIDEO. Boca se sacó la mufa: ganó luego de 12 fechas
Últimas noticias de Política y Economía

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia

Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Deportes
VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
VIDEO. “No nos alcanza con 45 minutos buenos”
Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Al Ruso lo preservaron en el complemento
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
Espectáculos
Las hijas de Jorge Lanata hablaron de la deuda millonaria de su padre: “Nosotras no recibimos ese dinero”
Tronco candidato: el panelista de Fantino va en la boleta de diputados de LLA
Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior, los candidatos famosos de cada partido
Jey Mammon habló de su cancelación y denuncia: "La pasé mal y la pasé bien también"
"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins
Información General
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad
Mar del Plata será sede esta semana del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla