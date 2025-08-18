Los “peques” festejaron a lo grande en Plaza Moreno

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
Con actividades deportivas, presentaciones culturales y espectáculos en vivo, en Plaza Moreno se llevó a cabo un multitudinario festejo por el Día del Niño.
Horas después del mediodía y con una jornada parcialmente nublada, se desplegó una serie de actividades para los más chicos.
Desde las 14, con alternativas artísticas, recreativas y educativas, pensadas especialmente para que los más chicos disfruten de una tarde llena de entretenimiento, la plaza se llenó de familias.
El encuentro incluyó espacios de juego y recreación, propuestas deportivas, presentaciones culturales y espectáculos de circo, gratuitos y abiertos a todas las familias, entre otras.
El cierre estuvo a cargo de Pequeño Pez, reconocido en distintas partes del mundo por su propuesta artística para niños, que combina música, teatro, títeres y danza, y transmite valores como la amistad, la empatía y la protección de la naturaleza.
La actividad contó también con la presencia de Hugo Figueras, músico y compositor con amplia trayectoria en el público infantil. Asimismo, se presentó La Gran 7, que desplegó su espectáculo circense lleno de color y sorpresas para grandes y chicos.
La actividad se enmarcó en el ciclo Infancias en La Capital, impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que tuvo su primera entrega el pasado 10 de agosto.
