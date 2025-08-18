Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Emotivo acto en la Ciudad para recordar al General San Martín  

18 de Agosto de 2025 | 01:32
Edición impresa

Se realizó un acto por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, en la plaza que lleva su nombre. Estuvieron autoridades, provinciales, municipales, legisladores y representantes del Instituto San Martiniano de La Plata (foto). Se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha de San Lorenzo. 
 

 

