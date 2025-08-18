El PRO sólo presentó listas en tres provincias

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
El PRO presentó listas propias solamente en tres provincias y se diluyó dentro de la estructura de La Libertd Avanza (LLA) a raíz de la alianza que tejió con ese partido para sumar dirigentes en las listas libertarias de los distritos más importantes.
Así, el partido que conduce el expresidente Mauricio Macri presentó nóminas propias en los distritos de Córdoba, Río Negro y Santa Cruz.
En la provincia mediterránea -a donde al macrismo siempre le fue bien-, el diputado nacional y expresidente del partido provincial Oscar Agost Carreño aguardaba anoche confirmación de la Justicia para encabezar la lista de diputados.
En Santa Cruz, el PRO definió que quien encabezará la lista por diputados nacionales es el referente local Leonardo Roquel, que ya fue candidato a intendente de Río Gallegos; estará acompañado por Andrea Gallegos, extitular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y un dirigente histórico de la provincia, Horacio Padín. Además, compiten como suplentes Camila Alderete, Mauro Espinoza y Paula Bolívar.
En Río Negro el PRO también armó lista propia a pesar de que hubo un intento de adherirse a la alianza con LLA. El legislador provincial Juan Martín será quien encabece la lista para el Senado, mientras que Martina Lacour hará lo propio para diputados. La lista de Martín será completada con la escritora Claudia Bertora, oriunda de San Carlos de Bariloche y como suplentes estarán Juan Murillo Ongaro, de Río Colorado, y Liliana Pagliaricci, de Villa Regina.
Lo cierto es que el PRO solo presentó listas propias en tres distritos en virtud de al alianza que cerró con LLA para distritos importantes como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, donde integrará las nóminas libertarias. En CABA, existen solo dos lugares para que el PRO se quede con una banca en Diputados; en el quinto y sexto lugar estarán Fernando De Andreis, ex legislador porteño y ex secretario general de la Presidencia, y Antonela Giampieri, secretaria parlamentaria del bloque Vamos Juntos la Ciudad. En la lista de LLA en la Provincia, en tanto, el PRO sumó a Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro.
