Renunció el fiscal que iba a quedar a cargo de las causas que enfrenta Cristina

Según trascendió en las últimas horas, el fiscal Carlos Giménez Bauer, funcionario que iba a quedar a cargo de las distintas causas que enfrenta la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, renunció a su cargo.

Los datos que se conocieron señalan que el funcionario judicial presentó su dimisión al cargo que ocupa actualmente debido a pretensiones jubilatorias. De este modo, dejará de desempeñarse en el cargo a partir del 1 de mayo de este año.

Si bien no ha trascendido una versión oficial sobre esta renuncia, en Comodoro Py afirman que, como estaba en edad de jubilarse, tomó la decisión de hacer el trámite ahora y no cuando comience la causa que deberá enfrentar la ex mandataria por las diferentes acusaciones que recaen sobre su persona.

En este marco, se espera que en los próximos días la Procuración designe un nuevo fiscal para la causa que deberá salir del lote de ocho funcionarios que se desempeñan en este fuero.