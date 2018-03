Para interpretar a Sandro, un actor tuvo que engordar y fumar en exceso

Se trata de Marco Antonio Caponi, quien interpreta al cantante en su etapa de los 35 a los 48 años

El lunes 5, la serie "Sandro de América" comenzó por la pantalla de Telefé y se convirtió en lo más visto de la televisión argentina durante este año.

Para llevar adelante la historia, la producción eligió a tres actores para interpretar al "Gitano" en sus diferentes etapas. Agustín Sullivan lo hace de adolescente, Antonio Grimau en su última etapa y Marco Antonio Caponi en su vida desde los 35 a los 48 años.

Este último actor tuvo un gran desafío para su intepretación, ya que tuvo que aumentar 12 kilos y fumar mucho."Fue un placer enorme, porque me dediqué a vivir la vida de Roberto, comer, tomar vino", expresó.

Y agregó: "En mi caso me toca contar la parte más oscura de la vida de Sandro, la más humana. Esa que no se supo mucho. Yo particularmente me enganché con su música. Lo más genuino que encontré: sus letras y su voz. Me centré más en eso que en los comentarios o experiencias que me contaban otras personas. Pasaba todo el día cantando sus temas y tratando de poner en el cuerpo esa energía".