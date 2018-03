Una joven lleva ocho años de espera para tener su documento nacional de identidad

La carencia le genera problemas para conseguir trabajo y anotar a su hija de 3 años en un jardín de Infantes

Valeria Tomaselli tiene 25 años y hace un tercio de su vida que espera su documento nacional de identidad. Lo tramita por la vía judicial y cada vez que consulta tiene una respuesta diferente, pero ninguna se acerca a la que espera: tener en su poder el DNI. Esto la ha complicado para conseguir trabajo, pero ahora esa carencia golpea en sus hijos. La mayor tiene 3 años, quiere anotarla en el Jardín de Infantes y no puede porque también carece de DNI.

Valeria cuenta que el padre de sus hijos ya no está más junto a ella. Sola lucha para trabajar en casas de gente conocida, en negro, que le da una mano para subsistir.

Pudo hacer la escuela primaria, pero ya no la secundaria. Y eso también le trajo dificultades.

“Estoy desesperada porque no tengo una solución. Llevo ocho años de mi vida esperando algo tan básico como súper necesario, un documento que me permita certificar mi identidad”, contó la joven a este diario.

ANTECEDENTES

Su caso tiene algunos antecedentes cercanos en la Región.

Marcela Núñez de Los Hornos, también dio una batalla similar. Hizo público su caso en noviembre del año pasado para conseguir su Documento Nacional de Identidad (DNI). Una vez que se conoció el caso, el Registro provincial de las Personas y la secretaría de Derechos Humanos se pusieron en contacto con la familia para apurar el trámite de la joven y de uno de sus hijos que a los tres años tampoco tenía identidad legal.

Núñez contó que su madre nunca la anotó. Al igual que a sus hermanos Carlos, Andrea, Daiana y Esperanza. Todos estuvieroin incluidos en un expediente judicial para que tengan el DNI y acceder a trámites básicos y poder buscar un trabajo en blanco, entre otros beneficios a los que aspira Marcela.

Valeria Ríos, de 34 años, también protagonizó una lucha de décadas para conseguir su DNI. La increíble historia tuvo connotaciones dramáticas, ya que falleció su esposo y no podía cobrar la pensión para sostener a sus dos hijos de 4 y 5 años, y menos aún conseguir un trabajo estable.

Finalmente, Ríos consiguió el tan ansiado documento semanas después de haber trascendido su caso en las páginas de este diario.

DESESPERADA

Ahora Tomaselli lleva adelante una batalla similar.

“Ahora mi desesperación es mayor porque afecta a mis hijos. No puedo anotar a la nena mayor en un jardín porque no tiene documentos y tampoco tengo el mío”, agregó la mujer del barrio El Carmen, de Berisso.

Según contó Tomaselli, “mis padres me contaron que un día que fueron a anotarme surgieron algunos problemas y no pudieron hacerlo. Después pasó el tiempo y quedé en estas condiciones. Soy la única de 14 hermanos que no tiene documento de identidad”.

Ya no se a quién recurrir, porque en el juzgado el trámite por mi documento de identidad lleva casi una década y nunca me dan una respuesta.

COMO ES EL TRÁMITE

Pasados los 40 días del recién nacido, la inscripción está fuera del plazo legal. Sin embargo, hasta que el menor cumpla 12 años, los padres pueden realizar el trámite con dos testigos que acrediten el vínculo en el Registro Civil correspondiente al distrito donde fue el nacimiento. Se complica la situación una vez que la persona pasa los 12 años. A partir de entonces, se debe llevar a cabo un juicio de inscripción fuera de término, a través de un trámite en la Justicia Civil competente y con la intervención de un abogado. Este proceso suele demorar mucho tiempo.

Para iniciar el juicio de Inscripción fuera de término primero hay que dirigirse a la Defensoría Civil próxima al domicilio de residencia del indocumentado con la constancia de parto si la posee. En caso que no la tenga, la mayor precisión posible de fecha y lugar del nacimiento si el mismo fue en un hospital. El juicio de inscripción fuera de término es la herramienta legal por la cual el indocumentado podrá acceder a tramitar su DNI luego de resolver tres incógnitas: que una persona nació y no fue inscripta; que no esta anotada con otro nombre; que existe relación entre su edad presunta y su masa corporal.