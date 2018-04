Ya se sabe quién es el próximo rival de Argentina en la Davis

Ya se sabe quién será el rival de Argentina en la Copa Davis para luchar por regresar al Grupo Mundial.

El elenco que capitanea Daniel Orsanic enfrentará a Colombia del 14 al 16 de septiembre, de acuerdo a lo que se supo en las últimas horas.

Vale recordar que el historial favorece por 2 a 0 a los argentinos: 5-0 en 1998 por la primera ronda de la Zona Americana y en 2000 fue por 4 a 1 en Bogotá, por la final de la Zona Americana.

Los cruces de los playoffs del Grupo Mundial son los siguientes:

Argentina vs Colombia

Gran Bretaña vs Uzbekistán

Austria vs Australia

Suiza vs Suecia

Serbia vs India

Canadá vs Holanda

Hungría vs República Checa

Japón vs Bosnia/Herzegovina