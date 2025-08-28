Justicia en Primera: los abogados Levenne y Violini hablaron sobre los nombramientos en el Poder Judicial

Misterio mortal en La Plata, con una víctima y muchos interrogantes: ¿accidente, despiste o ataque?
Avanza la ciclogénesis hacia La Plata, que trae a la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
VIDEO. “Costosa” renovación de vías del Tren Roca: comerciantes de 1 y 44, con la mitad de las ventas
"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera
Teatro, música, shows y más en la agenda para este finde en La Plata
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este viernes
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
Tasas de plazo fijo, por las nubes: cuánto rinden y los motivos por los que hoy son los preferidos para ahorrar
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
En La Plata, una condena y detención casi termina con golpes
Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió
Tomás Gallo, un platense en el Instituto Balseiro de Bariloche, con la ciencia como sueño y desafío
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este jueves llega una nueva emisión del ciclo Justicia en Primera, conducido por Enrique “Quique” Russo en EL DÍA. Los invitados son los abogados Víctor Violini y Fernando Levenne.
El ciclo Justicia en Primera se puede ver a través de la página de Facebook de Diario EL DIA ( facebook.com/eldia ).
Fernando Levenne, presidente del Colegio de Abogacía de La Plata, y Víctor Violini, juez de Casación Penal, hablaron de la “imperiosa necesidad en el Poder Judicial de nombramientos de jueces y fiscales”.
“El último decreto está a la espera de la decisión de la Corte para jurar y que los asignados puedan tomar el cargo. Esto servirá para acelerar los procesos judiciales”, indicó Violini.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí