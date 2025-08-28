Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

Justicia en Primera: los abogados Levenne y Violini hablaron sobre los nombramientos en el Poder Judicial

28 de Agosto de 2025 | 20:52

Escuchar esta nota

Este jueves llega una nueva emisión del ciclo Justicia en Primera, conducido por Enrique “Quique” Russo en EL DÍA. Los invitados son los abogados Víctor Violini y Fernando Levenne.

El ciclo Justicia en Primera se puede ver a través de la página de Facebook de Diario EL DIA ( facebook.com/eldia ).

Fernando Levenne, presidente del Colegio de Abogacía de La Plata, y Víctor Violini, juez de Casación Penal, hablaron de la “imperiosa necesidad en el Poder Judicial de nombramientos de jueces y fiscales”.

“El último decreto está a la espera de la decisión de la Corte para jurar y que los asignados puedan tomar el cargo. Esto servirá para acelerar los procesos judiciales”, indicó Violini.

 

Últimas noticias de La Ciudad

