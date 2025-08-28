Justicia en Primera: los abogados Levenne y Violini hablaron sobre los nombramientos en el Poder Judicial

Este jueves llega una nueva emisión del ciclo Justicia en Primera, conducido por Enrique “Quique” Russo en EL DÍA. Los invitados son los abogados Víctor Violini y Fernando Levenne.

El ciclo Justicia en Primera se puede ver a través de la página de Facebook de Diario EL DIA ( facebook.com/eldia ).

Fernando Levenne, presidente del Colegio de Abogacía de La Plata, y Víctor Violini, juez de Casación Penal, hablaron de la “imperiosa necesidad en el Poder Judicial de nombramientos de jueces y fiscales”.

“El último decreto está a la espera de la decisión de la Corte para jurar y que los asignados puedan tomar el cargo. Esto servirá para acelerar los procesos judiciales”, indicó Violini.