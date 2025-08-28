Eliminatorias: Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador

Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Vuelve Messi y hay varios jóvenes entre los convocados
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista definitiva de convocados del Seleccionado Nacional para la última doble fecha de las eliminatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.
La principal novedad, además de la presencia de Lionel Messi, ya recuperado de una lesión muscular, es la inclusión de varios jugadores jóvenes, como Leonardo Balerdi, Julio Soler, Alan Varela, Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni y José Manuel López, este último de gran presente en el Palmeiras de Brasil y que quiere consolidarse como el tercer “9” de la selección.
La acción Argentina en esta doble fecha comenzará el jueves 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela, mientras que sólo cinco fechas después visitarán a Ecuador en Guayaquil.
La selección está teniendo una gran participación en las eliminatorias, donde ya se aseguró la clasificación y la primera posición en la tabla de posiciones debido a que acumulan 35 puntos, sacándole10 de ventaja a su escolta, Ecuador, con sólo seis unidades en juego.
La lista de convocados son:
