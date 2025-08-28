Escándalo de los audios: Milei habló de "opereta" y "artilugio de la casta"
Violencia de género: Julieta Prandi le dejó un mensaje a Wanda Nara
Hace unos días, Wanda Nara sorprendió al comparar su historia con la de Julieta Prandi.
“Estoy recomponiéndome y tratando de hacerme a la idea… procesar por el cuerpo, que el cuerpo siempre habla. Entonces, empezando de cero, de a poquito. Fue fuertísimo y no es para menos, lo esperé mucho tiempo, fueron cinco años. Entonces finalmente encontrar justicia es un alivio enorme”, dijo Julieta Prandi, unos días después del juicio que sentenciara a 19 años de prisión a su exmarido, Claudio Contardi, por violación y daño psicológico.
“Mi vida actual es la de una mujer feliz. Estoy muy feliz con mis hijos, estoy muy enamorada. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo. Amo hacer la radio”, agregó la modelo, que disfruta de su relación con Emanuel Ortega.
Pero, al ser consultada por la situación de Wanda Nara, señaló que deberá tener paciencia hasta encontrar una respuesta por parte de la Justicia: “No escuché específicamente lo que dijo. Lo que sí puedo decir es que si ella inicia el camino, que sepa que largo y doloroso de transitar. Pero bueno, que se puede encontrar justicia", dijo Julieta, que además agregó: “Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, de abuso… Desconozco los casos de particulares de cada una, pero tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo. Fueron cinco años donde tuve que pasar por muchísimas pericias, por muchos tratamientos, por mí y por la justicia, las dos cosas, que es durísimo el proceso. Que se encuentra justicia, sí, yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino”.
"Entonces, por eso lo digo. Es para todas las que necesiten hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación o las que ya lo vivieron”, cerró Prandi.
Por último, queda claro que Julieta pretende cerrar este capítulo de su vida: "Muchos me escriben. No estoy con ganas de ir a ningún programa ni nada, porque quiero también seguir con mi vida y las cuestiones legales que las manejen los abogados. Yo ya le puse el cuerpo mucho. Ahora necesito poner el cuerpo en otras cosas”, reflexionó la modelo.
