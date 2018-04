Claudia no se quedó callada y le respondió a Diego con mucha dureza

Claudia Villafañe publicó recientemente algunas frases en Instagram y todo pareciera indicar que el destinatario del mensaje fue Diego Armando Maradona.

Las frases aparecen días después de la polémica ausencia del ex futbolista a la boda de su hija Dalma, tan comentado en los medios. Además, en las últimas horas él la acusó a su ex pareja de tener tres cuentas offshore en Panamá y pidió que se la investigue.

"Abuelo, ¿como se pierde la vida? La vida se pierde de muchas formas hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros, y no mejorando la tuya", empieza el mensaje.

Y continúa: "Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscando soluciones para poder triunfar, se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás, y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas, y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz".

Nada mas para decir, no? Una publicación compartida de Claudia Villafañe (@claudiavillafaneok) el 5 Abr, 2018 a las 10:08 PDT

"¿Sabés por qué soy feliz y tengo la conciencia tranquila? Porque yo no necesito apagar la luz de nadie para encender la mía. Simplemente día a día me esfuerzo para que mis sueños se cumplan sin tener que lastimar a alguien más", se podía leer en la última imagen.