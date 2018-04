El Griego viaja a Pergamino en busca de su sueño Provincial

Atenas enfrentará a Deportivo Sarmiento, Estrella de Bahía y Gimnasia por un lugar en el próximo Torneo Federal de Básquet

| Publicado en Edición Impresa

Son momentos de pura algarabía los que se viven en Calle 13. Y es que, los dirigidos por Oscar Remaggi, tendrán la gran posibilidad de pelear por un ascenso al próximo Torneo Federal.

De cara al gran Final Four del fin de semana, que comenzará con el cruce ante Sarmiento, desde las 19, Ignacio Zulberti y Andrés Schroeder, visitaron la redacción de este matutino para compartir sus sensaciones.

“Estamos concentrados y con muchas ganas de jugar esta etapa”, comenzó Schroeder. “Nos propusimos disfrutarlo. No se llega todos los días a esta instancia”, afirmó Zulberti. El ex Gimnasia en TNA, además completó: “Somos un equipo joven y no queremos que se genera una “carga”. Como dice el entrenador, “si hacemos bien las cosas, el resultado se va a poner solo”.

Atenas fue el mejor de su zona y luego tuvo que dar vuelta la serie ante Sportivo Pilar para acceder a la fase definitiva.

“De Sarmiento sabemos que es un equipo experimentado, Estrella es muy intenso y Gimnasia ha invertido mucho en el plantel. Pero nosotros somos un equipo largo y tenemos que concentrarnos en lo nuestro”, coincidieron ambos.